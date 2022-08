Heimat erfahren: Unterwegs auf historischen Wegen

In Rodenhausen stellt sich die Frage: Alle Richtungen oder 3196 Kilometer nach Moskau? Weder noch, wir wollen weiter in Richtung Salzböderadweg. Foto: Patrick Stein

Der Anstieg am Rodenhäuser Ortsausgang erfordert einiges an Muskelkraft. Doch der Weg lohnt sich. Auf der Hügelkuppe befindet sich unter einer Linde eine Bank, von der aus man einen herrlichen Ausblick über das im Tal gelegene Dorf genießen kann. Foto: Patrick Stein

Nach einer längeren Abfahrt durch Felder, Wälder und Wiesen kommen wir in Bischoffen an. Vor uns liegt der Aartalsee. In der Ferne sieht man bei gutem Wetter die Burg in Hohensolms und den Sendemast auf dem Dünsberg. Foto: Patrick Stein