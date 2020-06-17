Mittwoch, 17.06.2020 - 05:00
5 min
Heimliche Aufnahme in der Dusche des Günteroder Sportheims
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
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RECHTE ABWÄGEN
Wieviel Transparenz sollen Vereine schaffen, wenn es zu Vorfällen wie beim SSV Endbach/Günterod kommt? Einen Königsweg gibt es für den Deutschen Olympischen Sportbund dabei nicht. Ulrike Spitz, Pressesprecherin und Ressortleiterin Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, sagte dazu auf Anfrage.
"Jeder Fall ist anders gelagert. Im Hinblick auf die kommunikative Begleitung des Vereins bei möglichen Straftaten muss auch der Stand der Untersuchung beziehungsweise Ermittlungen berücksichtigt und sorgfältig zwischen unterschiedlichen Interessen und Schutzgütern abgewogen werden. Zu diesen zählen unter anderem die Persönlichkeitsrechte der möglichen Opfer, aber auch entsprechende Rechte des vermeintlichen Täters", erklärt Spitz
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