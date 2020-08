Hilfe für von Armut betroffene Kinder

Marie Bellersheim (Gladenbach) und Puria Omidi (Cölbe) übergeben Spenden an die Biedenkopfer Tafel. (Foto: Kreisjugendparlament)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF/BAD ENDBACH/ GLADENBACH - (red). Auch das Kreisjugendparlament (KJP) des Landkreises Marburg-Biedenkopf war durch die Corona-Pandemie gezwungen, in den letzten Monaten auf viele geplante Aktivitäten zu verzichten.

„Wir haben uns daher überlegt, was wir während der Pandemie machen können und sind auf die Idee gekommen, diejenigen zu unterstützen, die es wirklich nötig haben“, erklärt Puria Omidi, Vorstandsmitglied des KJP aus Cölbe. „Schließlich sind von Armut auch viele Kinder und Jugendliche betroffen, denen wollten wir mit unserer Aktion helfen“, führt er weiter aus.

Lang haltbare Lebensmittel im Großmarkt gekauft

Einige Abgeordnete des Kreisjugendparlaments sind daher an sechs Tagen zu einem Großmarkt gefahren und haben eingekauft: Nudeln, Reis, Konserven, passierte Tomaten, Mehl und Zucker, Speiseöl, Kakao. Es landeten aber auch schon einmal ein Karton mit Müsliriegeln oder Schokolade in den großen Einkaufswagen. Die Lebensmittel wurden dann noch am gleichen Tag zu den regionalen Standorten der Tafel im Landkreis gefahren.

Fotos Marie Bellersheim (Gladenbach) und Puria Omidi (Cölbe) übergeben Spenden an die Biedenkopfer Tafel. Foto: Kreisjugendparlament Maximilian Boß (Dautphetal) und Maja Neurath (Wohratal) bei der Spendenübergabe an die Tafel in Kirchhhain . Foto: Kreisjugendparlament Celine Hug (Bildmitte), Abgeordnete aus Wetter, bei der Spendenübergabe an die Tafel in Wetter Foto: Kreisjugendparlament 3

So konnten sich die Mitarbeiter der Tafeln in Wetter, Stadtallendorf, Gladenbach, Kirchhain, Biedenkopf und Bad Endbach über eine Lieferung dauerhaft haltbarer Lebensmittel freuen. Denn diese bekommen sie selten von den Supermärkten gespendet. Insgesamt 1448,75 Euro haben die Abgeordneten des KJP für ihre Spendenaktion aus ihrem Budget ausgegeben.

Erster Kontakt zu den ehrenamtlichen Helfern

„Es war das erste Mal, dass ich eine Tafel besucht habe und fand es sehr interessant zu erfahren, wie eine Tafel arbeitet. Es hat sich sehr gelohnt, die Aktion durchzuführen. Ich hatte das Gefühl, dass wir geholfen haben“, erklärt Maja Neurath, KJP-Mitglied aus Wohratal-Hertingshausen.

„Ich fand es toll, dass die anderen KJP-Abgeordneten meine Idee aufgegriffen haben“, erläutert Puria Omidi weiter. „Ich war fast immer mit beim Einkaufen dabei und hatte auch Gelegenheit, mit den ehrenamtlichen Helfern der Tafeln ins Gespräch zu kommen. Sie haben sich immer sehr gefreut, wenn wir sie mit Lebensmitteln unterstützt haben. Vielleicht animiert unsere Aktion auch andere Menschen, ebenfalls zu spenden“, hofft er.

Weitere Informationen zur Arbeit des Kreisjugendparlaments gibt es bei der Geschäftsstelle des Kreisjugendparlaments Marburg-Biedenkopf (Im Lichtenholz 60, 35043 Marburg), Telefon 0 64 21-405 16 60 oder per E-Mail an kjp@marburg-biedenkopf.de sowie auf der Homepage www.kreisjugendparlament.de.