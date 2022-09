Hospizdienst will wieder die Nähe zu den Menschen finden

Den Vorstand des Hospizdienstes bilden (v.l.): Christin Fischer, Werner Klingelhöfer, Willi Wilhelm, Gudrun Schuppner, Matthias Ullrich, Hermann-Josef Wagener, Anette Wetterau-Ruppersberg, Doris Pitzer, Susanne Schneider. Es fehlen Jochen Becker und Ulla Carus-Ritzenhoff. Foto: Hospizdienst Immanuel

BAD ENDBACH - Der Hospizdienst Immanuel hatte in den vergangenen zwei Jahren besonders mit Corona-Einschränkungen zu kämpfen. Es fehlte der Kontakt zu Patienten und Angehörigen. Auf seiner Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus Bad Endbach zog der Verein nun Bilanz.

74 Ehrenamtliche

und Helfer im Einsatz

Die Anzahl der Begleitungen hätte in der Corona-Zeit erheblich abgenommen. Seit Jahresbeginn 2022 geht es wieder aufwärts. "Wir müssen wohl dauerhaft mit dieser Situation zurechtkommen. Unser Ziel bleibt, die soziale Nähe wieder herzustellen und die Begleitungen in den Altenpflegeeinrichtungen und im privaten Bereich fortzuführen", so Vorsitzender Matthias Ulrich. Die Koordinatorinnen Doris Pitzer und Susanne Schneider berichteten, die Arbeit insgesamt sei sehr herausfordernd, auch durch behördliche Vorgaben und Verordnungen. Diese hatten erhebliche Auswirkungen auf die Arbeit des Hospizdienstes. Trotzdem habe man unter den entsprechenden Vorgaben weiter gearbeitet, im häuslichen Bereich, in Pflegeheimen, Wohnbereichen und im stationären Hospiz.

Die Sterbebegleitungen in den Krankenhäusern sei aber coronabedingt, komplett zum Erliegen gekommen. Diese Kontakte wieder aufzubauen werde sehr schwierig.

Derzeit sind 74 Ehrenamtliche und Helfer aktiv. Es bestehe weiterhin eine große Bereitschaft der Ehrenamtlichen, wieder in die Begleitungen einzusteigen. Weiterhin habe aber der Schutz der Ehrenamtlichen vor Corona oberste Priorität. Vor jedem Einsatz werde ein tagesaktueller Corona-Antigentest durchgeführt.

Die Hospizschulungen des Vereins konnten nach längerer Corona-Pause im März wieder beginnen. Im neuen Schulungskurs nehmen acht Personen teil. Im November findet die offizielle Einführung in den Dienst statt. Die Trauercafés sind wieder geöffnet. In Gladenbach einmal monatlich jeweils dienstags und mittwochs. Das Angebot werde sehr gut angenommen. In Dautphetal gibt es ein monatliches Mittwochstreffen. Je nach Bedarf finden auch Trauergespräche für einzelne Personen statt. Ebenfalls seit März gibt es einen Trauerschulungskurs mit zwölf Teilnehmern. Sie haben bereits die Hospizschulung durchlaufen und steigen jetzt zusätzlich in die Trauerarbeit ein.

Die "Letzte-Hilfe-Kurse" dienen dazu, interessierte Bürger, ähnlich wie bei Erste-Hilfe-Kursen, auf Situationen vorzubereiten, in denen sie mit den Themen "Sterben, Tod und Trauer" konfrontiert sind.

Matthias Ullrich dankte den Koordinatorinnen Doris Pitzer und Susanne Schneider. Sie seien das Herz des Vereins und hätten eine hervorragende Arbeit geleistet.

Für den Herbst plant der Hospizdienst wieder einige öffentliche Veranstaltungen.