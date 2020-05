Hoteliers im Hinterland befürchten lange Durststrecke

Extrem geringe Belegung im April und kaum Buchungen im Mai: Touristen dürfen zwar ab diesem Wochenende wieder kommen, aber der Direktor des Halbersbacher Parkhotels in Biedenkopf rechnet in den nächsten Wochen nicht mit vielen Gästen. Foto: Sascha Valentin

Bad Endbach/Biedenkopf/Dautphetal. Wochenlang hatten die heimischen Hotels keine Gäste. Denn Touristen durften wegen der der Corona-Pandemie nicht mehr in Hotels übernachten. Nur zwingend nötige Hotel-Übernachtungen waren erlaubt. Ab dem heutigen Samstag dürfen die Touristen wieder kommen. Heimische Hoteliers hoffen auf das Beste, berichten aber, dass es bisher nur vereinzelt Buchungen gibt.

Das Bad Endbacher Hotel "Heckenmühle" wird an diesem Wochenende noch nicht wiedereröffnen. Die Reservierungen für Gruppenaufenthalte für Mai und Juni seien längst storniert worden, bedauert Geschäftsführerin Eylem Yilmaz. "Wir haben viele internationale Gäste und da wird lange im Voraus geplant." Die Absagen ziehen sich bis in den Herbst.

Yilmaz rechnet erst ab September damit, wieder Gruppen in der "Heckenmühle" begrüßen zu können. Buchungen gerade auch von Einzelpersonen sollen aber im Sommer möglich sein. Voraussetzung sei allerdings, dass der Wellnessbereich wieder genutzt werden darf. Yilmaz: "Die ,Heckenmühle' ist ein Wellnesshotel mit Schwimmbad, Sauna und Massageangebot." Über die Öffnung von Bädern will die Landesregierung am 5. Juni entscheiden.

Nicht nur Touristen bleiben infolge der Corona-Pandemie weg. Geschäftsleute buchen kaum noch Zimmer, stellt Patrick Werner vom Restaurant und Hotel in Mornshausen fest. Foto: Sascha Valentin

Ab einem Minimum von sechs Personen rechne es sich, das Hotel wieder zu eröffnen, so Yilmaz. Sie setzt ihre Hoffnung in die Zukunft: Die Nachfrage nach Gesundheitsurlaub werde steigen. "Dieser hilft, um die eigene Apotheke im Körper und die Immunität zu stärken."

Das Biohotel "Forellenhof" in Bad Endbach erwartet die ersten Gäste für den 20. Mai, sagt Geschäftsführerin Ute Heck. Die Hotelbetreiberin ist froh, dass die Räume im öffentlichen Bereich des Hotels groß sind. Die Zahl der Plätze in den beiden Speisesälen werde verringert, um die Auflagen von fünf Quadratmetern Fläche je Gast zu erfüllen. Im Sommer könnten die Terrassen miteinbezogen werden. 18 bis 20 Gäste kann das Familienhotel unter Corona-Auflagen maximal aufnehmen - ein Drittel weniger als sonst.

Neben der Einhaltung der Abstandsregeln sei die Handhygiene besonders wichtig, sagt Heck. Deshalb wurden im Eingangsbereich Waschbecken und Desinfektionseinrichtung installiert. Die zwei Treppenhäuser sollen so genutzt werden, dass sich die Gäste möglichst nicht auf kurzem Abstand begegnen. Ansonsten gelte die Regel wie in den Bergen: "Wer hochkommt, hat Vorfahrt."

Die ersten Wochen sollen Erfahrungen liefern. "Wir wollen unsere Kapazitäten austesten, damit Sicherheit für alle gewährleistet ist. Dann können wir sehen, an welcher Stellschraube wir gegebenenfalls nachjustieren müssen." Heck betont, dass auch die Eigenverantwortung der Gäste wichtig ist. "Wir können ja nicht jedem eine Glocke umlegen."

Komplett geschlossen war das Halbersbacher Parkhotel in Biedenkopf in den letzten Wochen nicht. Gäste, die zwingende Gründe für die Hotelübernachtung hatten, durften anreisen. "Die Belegung war aber extrem gering", sagt Hoteldirektor Björn H. Heß. Das Hotel hat 43 Zimmer; im April habe er insgesamt aber nur zehn bis 15 Gäste gehabt. Und auch im Mai gebe es absehbar "ganz wenig Übernachtungen". Die 21 Mitarbeiter des Hotels sind in Kurzarbeit. "Das ist die einzige Möglichkeit, dass man überlebt", sagt Heß.

Dass die Buchungen schnell wieder anziehen, erwartet der Hoteldirektor nicht. "Wir leben von Geschäfts- und Business-Kunden. Solange ausländische Geschäftsreisende ohne Quarantäne nicht einreisen können, übernachtet keiner." Und solange das Schwimmbad geschlossen ist, kämen auch keine Touristen. Die Hotelleitung hat sich deshalb entschlossen, auch das Restaurant noch nicht wieder aufzumachen. "Der grobe Plan ist, das Restaurant nach Pfingsten wieder zu öffnen", sagt Heß. Doch selbst dann rechnet er nicht mit einer schnellen Erholung. "Die Umsätze werden einbrechen", ist sich der Hoteldirektor sicher, "alle Tagungen und Familienfeiern wurden storniert. Und Reisebusse kommen auch nicht mehr."

Dass die Altersgruppe "60 plus" in absehbarer Zeit noch Busreisen unternimmt, sei kaum zu erwarten. Aber auch jüngere Menschen würden unter den geltenden Hygiene-Bestimmungen wohl weniger Lust aufs Verreisen haben, befürchtet der Hotelchef. Denn: "Es macht doch keinen Spaß, wenn man abends im Restaurant nicht mit Freunden zusammensitzen kann."

"Radfahrer trauen sich langsam wieder raus. Der eine oder andere Gast kommt. Aber das sind im Moment nur ganz einzelne. Von einem normalen Geschäftsbetrieb sind wir weit entfernt", berichtet auch Katja Milchsack, Inhaberin des Biedenkopfer Lahnhotels. Der Mai sei normalerweise eine gute Zeit. Radtouren, Hochzeiten und Veranstaltungen in der Aue-Eventhalle bringen dann Gäste in die 14 Zimmer des Lahnhotels. "Doch das ist jetzt alles verschoben", sagt Milchsack.

Und für Touristen gebe es im Moment viele Unsicherheiten: Touristische Angebote haben geschlossen; Restaurants machen gerade erst wieder auf. "Die Leute warten darauf, wieder zu reisen, aber diese vielen ,Wenns' sind im Moment der Hemmschuh", sagt Milchsack.

Die Hygiene-Vorschriften umzusetzen, sei im Lahnhotel hingegen das geringere Problem. Frühstück bietet das Lahnhotel nun eben ohne Buffet und mit Abstand an. "Ansonsten begegnen sich unsere Gäste kaum", sagt Milchsack.

Auch der Hotel-Betrieb des Restaurants Werner in Mornshausen hatte in den vergangenen Wochen geöffnet. Aber: "Die Auslastung ist komplett eingebrochen", berichtet Geschäftsführer Patrick Werner. "Die Zahl der Übernachtungen ist auf zehn Prozent gesunken." Hauptgrund sei der Ausfall touristischer Veranstaltungen gewesen.

Aber auch Geschäftsleute buchten kaum noch Zimmer. Ohnehin werde vieles inzwischen nicht mehr per Geschäftsreise erledigt, sondern mit digitalen Kommunikationsmöglichkeiten wie Video-Konferenzen, sagt Werner.

Ein Ende dieser Entwicklung für seinen Familienbetrieb sieht Werner nicht: "Das wird uns langfristig beschäftigen."