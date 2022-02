IG Frankreich: mit "Mut statt Angst" durch die Corona-Krise

Die beiden Vorsitzenden Rainer Simon (r.) und Klaus Debus (v.l.) ehren die langjährigen Mitglieder Holger Walter, Heike Planitzer-Reitz, Rolf Seitz, Karl-Heinz Fuchs, Achim Rink und Manuel Reitz. Vorne: Christoph Kümmel, der die Auszeichnung für Mutter Brigitte entgegennimmt. Foto: Sascha Valentin

BAD ENDBACH-HARTENROD BAD ENDBACH-HARTENROD - BAD ENDBACH-HARTENRODVielen Vereinen sind die Einschränkungen durch Corona an die Substanz gegangen. Dass das bei der IG Frankreich nicht der Fall ist, führt deren Vorsitzender Rainer Simon vor allem auf den Einsatz der Mitglieder zurück. "Auf euch können wir stolz sein. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, habt ihr uns geholfen, dieser Krise gegenzusteuern", sagte Simon nun in der ersten Mitgliederversammlung seit zwei Jahren.

Unter dem Motto "Mut statt Angst" habe der Verein versucht, im Rahmen der jeweils geltenden Verordnungen den Betrieb vor allem an der Schutzhütte aufrechtzuerhalten - mit Erfolg, wie Simon feststellte. Seit Juni 2020 öffnete der Verein die Hütte immer mittwochs, um Wanderer und Spaziergänger willkommen zu heißen sowie alle, die nach dem ersten Lockdown wieder Kontakt zu anderen Menschen suchten. "Im Schnitt hatten wir jeden Mittwoch 50 Besucher dort", bilanziert der Vorsitzende.

Auch im vergangenen Jahr seien die Mittwochsöffnungen fortgesetzt worden - sogar mit noch größerem Erfolg und durchschnittlich 60 Besuchern. "Die am weitesten angereisten Gäste kamen aus Bad Vilbel", verdeutlichte Simon die Anziehungskraft der Veranstaltung. Dank der zeitweisen Lockerungen im vergangenen Jahr konnte sogar das Sommerfest stattfinden, für das die IGF die "Schilehrer" aus dem Stubaital als Band gewinnen konnte.

EHRUNGEN 25 Jahre: Hans-Georg Klingelhöfer, Hans-Günter Fuchs, Thomas Kessler, Edmund Podlasin, Beatrice Notturno Balzer und Brigitte Kümmel; 10 Jahre: Karl-Heinz Fuchs, Holger Walter, Heike Planitzer-Reitz, Manuel Reitz, Achim Rink, Rolf Seitz und Nicole Kessler. (sval)

All das sei nur möglich geworden, weil so viele Mitglieder mitgezogen hätten. Darüber hinaus hob Simon den sozialen Aspekt der IG Frankreich hervor, die sich in den über 40 Jahren ihres Bestehens nicht nur durch Spenden an gemeinnützige Einrichtungen einen guten Namen gemacht hat, sondern auch das Miteinander im Ort verbessern will. Deswegen bietet der Verein seit Ende vergangenen Jahres ein Kaffeetrinken für "Oldies" an, das sehr gut angenommen werde.

Zudem unterstützt er ab sofort den neuen Verein "Leib & Seele", der sich um bedürftige Menschen im Ort kümmert und unter ihnen nach dem Vorbild der Tafel Lebensmittel verteilt. Bislang wurden diese jeweils ausgefahren, was aber einen erheblichen Aufwand darstelle, sagte Simon. Als die Verantwortlichen deswegen vor einigen Tagen beim Vorstand anfragten, ob sie nicht freitags eine wöchentliche Ausgabestelle an der Hütte der IG einrichten könnten, habe dieser ohne viel zu überlegen zugesagt.

Darüber hinaus tut sich an der Hütte aber noch etwas, wie Kassierer Hans-Jürgen Debus mitteilte: "Wir stehen derzeit mit der Gemeinde in Verhandlungen, die Hütte ins Erbbaurecht des Vereins zu übernehmen." Das habe den Vorteil, dass die Hütte dann nicht mehr als öffentliches Gebäude der Gemeinde zugerechnet, sondern dem Verein gehören würde und damit zum Beispiel auch während der Corona-Einschränkungen geöffnet werden könnte. Zudem soll noch ein Anbau hinter der Hütte als Lager für die Bänke sowie ein dauerhafter Stromanschluss mit E-Bike-Ladestation im Bereich des Maibaums entstehen, wie Debus weiter mitteilte. Zur neuen Beisitzerin im Vorstand wurde Jennifer Planitzer gewählt.

Die IG Frankreich hat in ihrer Jahreshauptversammlung die ersten Veranstaltungen für das laufende Jahr in Hartenrod geplant - auch, wenn davon auszugehen ist, dass Corona weiterhin einen Großteil des Alltags bestimmen wird. Für den 1. Mai ist wieder die Maifeier geplant und vom 18. Mai bis 28. September hat die Hütte im Wetzlarer Weg wieder immer mittwochs geöffnet. Beim Dorfturnier am 16. Juni will die IG eine eigene Mannschaft stellen und auch am Johannismarkt am 26. Juni nimmt sie wieder teil. Außerdem stehen für den 23. Juli das Sommerfest, für den 17. Dezember ein Familienabend und für den 28. Dezember eine Hüttengaudi im Kalender.