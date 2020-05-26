Dienstag,
26.05.2020 - 18:00
2 min
Im Hinterland startet Solidarität-Fotoaktion
Um zu zeigen, dass sich Krisen besser gemeinsam bewältigen lassen, hat die Gemeinde Bad Endbach mit dem Verein bsj die Aktion "Solidarität - jetzt erst recht" ins Leben gerufen.
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