In Bad Endbach dreht sich das Ortsvorsteherkarussell

Wahlauszählung dauert viele Stunden: Annette Studer liest in Bad Endbach die Kreuzchen auf den Stimmzetteln vor, die ihre Kolleginnen in den Computer eingeben.

BAD ENDBACH - In allen Ortsteilen der Großgemeinde Bad Endbach traten dieses Mal Gemeinschaftslisten zu den Ortsbeiratswahlen an. Die Wahl hatte einige Überraschungen parat. Sicher ist bereits jetzt, dass es in Bad Endbach mindestens vier neue Ortsvorsteher geben wird. Höchstwahrscheinlich ist dieses Mal auch eine Frau dabei. Drei amtierende Ortsvorsteher dürften recht sicher im Sattel sitzen.

Bad Endbach: Frauen geben den Ton an im neuen Ortsparlament in Bad Endbach. Zu den vier gewählten Ortsbeirätinnen gesellt sich mit Dieter Plaum ein männlicher Vertreter. Erstes Zugriffsrecht auf die Ortsvorsteherin dürfte Birgit Rink haben.

Frauenpower gibt es

künftig in Bad Endbach

In Bad Endbach geben Frauen den Ton an. Die frühere FWG-Gemeindevertreterin erhielt 625 Stimmen und damit die größte Zustimmung. Auf Platz zwei kam Plaum mit 595 Stimmen, gefolgt von Anna-Lena Petry mit 495 und Svenja Kraft mit 387. Petry (FWG) und Kraft (SPD) wurden auch in das neue Kommunalparlament gewählt.

Das Quintett vervollständigt Marianne Atzinger mit 297 Stimmen. Sie gehörte schon dem alten Ortsbeirat an. Nicht wieder in den neuen Ortsbeirat gewählt wurde der bisherige Ortsvorsteher Achim Kriegsmann (CDU). Die Wahlbeteiligung lag bei 37,22 Prozent.

Günterod: Den Sprung in den Ortsbeirat Günterod verfehlte dieses Mal der bisherige Ortsvorsteher Jörg Jakob. Der Sozialdemokrat ist allerdings weiterhin als Gemeindevertreter in der Kommunalpolitik aktiv. Mit einer Stimme Vorsprung landete Michael Gruber (307) vor Tamara Reiers, SPD-Vorsitzende von Bad Endbach und gewählte Gemeindevertreterin (306).

Die Frage, wer das Amt des Ortsvorstehers übernimmt, dürfte sich zwischen diesen beiden Personen abspielen. Reiers war auch in der vergangenen Legislaturperiode Ortsbeirätin. Mit deutlichem Abstand folgen Jens Müller (252), Christoph Betz (215) und Marvin Schöner (202). Die Wahlbeteiligung lag bei 46,89 Prozent.

Wommelshausen: Fest im Sattel sitzt der Wommelshäuser Ortsvorsteher Andreas Debus. Der SPD-Gemeindevertreter kam auf 404 Stimmen und enteilte seinen Mitbewerbern auf der Gemeinschaftsliste. Auf den weiteren Plätzen folgen Sebastian Storck (260), Michael Studer (251), Thomas Schäfer (236) und Bernd Aßmann (223). Der künftige Wommelshäuser Ortsbeirat ist wie bisher auch eine reine Herrenrunde. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,33 Prozent.

Hartenrod: Stimmenkönig ist auch in Hartenrod der bisherige Ortsvorsteher und SPD-Gemeindevertreter Hans-Jürgen Debus. Auf ihn entfielen 743 der abgegebenen Stimmen. Das deutet auf eine weitere Amtszeit hin. Auf Platz 2 landete Laura Brumlik mit 582 Stimmen. Brumlik wird künftig auch im Gemeindeparlament vertreten sein. Platz 3 belegt Heinrich Althaus mit 454 Stimmen, gefolgt von Michael Ferron (323) und Burkhard Riehl (275). Die Wahlbeteiligung lag bei 37,64 Prozent.

Schlierbach: In Schlierbach hat Michael Otto bei weitem die meisten Stimmen eingefahren. Für ihn als neuen Ortsvorsteher spricht zudem, dass er aus der zu Ende gehenden Legislaturperiode schon die Erfahrung als Ortsbeirat mitbringt. Amtsinhaber Rolf Herrmann war bei der Wahl nicht mehr angetreten. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Dennis Debus mit 135 und Jochen Interthal mit 81 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,43 Prozent.

Bottenhorn: Viele neue Gesichter gibt es auch im Ortsbeirat Bottenhorn. Amtsinhaber Michael Rombach war nicht mehr angetreten. Aus dem alten Team sind nur noch Thomas Kramer und Sebastian Pitzer mit am Bord. Kramer erhielt mit 408 mit Abstand am meisten Stimmen und dürfte damit den ersten Zugriff auf das Amt des Ortsvorstehers haben. Auf Volker Mader entfielen 248 Stimmen, Mark Zimmermann wählten 223 Bottenhorner. Auf Platz 4 folgt Pitzer mit 208 Stimmen. Das reine Männerquintett vervollständigt Matthias Staus mit 196 Stimmen. Die einzige Frau im Bewerberfeld, Christiane Burk, konnte sich nicht durchsetzen. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,56 Prozent.

Dernbach: Amtsinhaber Thorsten Grob schnitt in Dernbach mit 117 Stimme am besten ab. Die Dernbacher wollen ihn offenbar als Ortsvorsteher behalten. Die Neulinge Jens Aßmann und Waltraud Riehl kamen auf 75 Stimmen beziehungsweise 51 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 49, 74 Prozent.

Hülshof: Im kleinsten Ortsteil Hülshof waren alle drei Ortsbeiräte wieder angetreten. Ortsvorsteher Manfred Scheld erhielt 13 Stimmen, ebenso Theodor Koch. Mit 16 Stimmen schnitt Walter Preuß am besten ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 100 Prozent.