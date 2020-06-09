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Dienstag, 09.06.2020 - 17:00
3 min

Investitionen sollen Abwärtsspirale verhindern

4,6 Millionen Euro will Bad Endbach 2020 in den Erhalt und Ausbau seiner Infrastruktur stecken. An diesen Plänen hält die Gemeinde auch in Corona-Zeiten fest.

Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
Ein dicker Brocken im Bad Endbacher Investitionshaushalt ist das in Bottenhorn geplante neue Feuerwehrgerätehaus. Es soll am Standort "Alter Festplatz" entstehen. Mehr als ein Drittel der erwarteten Kosten von 1,2 Millionen Euro soll über Zuschüsse und aus Mitteln der Hessenkasse gestemmt werden. Archivfoto: Regina Tauer

Ein dicker Brocken im Bad Endbacher Investitionshaushalt ist das in Bottenhorn geplante neue Feuerwehrgerätehaus. Es soll am Standort "Alter Festplatz" entstehen. Mehr als ein Drittel der erwarteten Kosten von 1,2 Millionen Euro soll über Zuschüsse und aus Mitteln der Hessenkasse gestemmt werden. Archivfoto: Regina Tauer

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Bad Endbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Bad-endbach
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