Jubelkonfirmation hoch drei in Bottenhorn

Das sind die Goldkonfirmanden des Jahrgangs 1972 (vorn, v.l): Ulrich Reichard, Burkhard Seipp, Norbert Klingelhöfer, Gerlinde Stauß, geb. Koch, Beate Seibel, Werner Schneider, Pfarrerin Katrin Simon und (2. Reihe, v. l.) Hans Joachim Seipp, Jürgen Theis, Karin Lang, geb. Pitzer, Brigitte Scheil, geb. Lotz, Peter Otto Hillmann sowie (3. Reihe, v. l.) Karin Stuchly, geb. Haas, Waltraud Krötz, geb. Enners und (4. Reihe, v. l.) Ulrich Enners, Gerd Scheld, Rainer Burk und Klaus Peter. Foto: Volker Schneider

BAD ENDBACH-BOTTENHORN - Die evangelische Kirchengemeinde Bottenhorn die goldene Konfirmation der Jahrgänge 1970, 1971 und 1972 mit einem festlichen Gottesdienst mit Abendmahl und anschließendem Empfang vor der Kirche gefeiert.

26 Goldkonfirmanden waren zum Teil von weit her gekommen, um in ihrer Konfirmationskirche sich an die eigene Einsegnung zu erinnern, Alterskameraden wiederzutreffen und Gottes Segen für den weiteren Lebensweg zugesprochen zu bekommen. Im Gottesdienst wurde den Verstorbenen der drei Konfirmandenjahrgänge gedacht, für jeden Jahrgang zündete Pfarrerin Katrin Simon eine Kerze an und betete für sie und ihre Angehörigen.

Es war eine festliche Stimmung in der gut besuchten Kirche in Bottenhorn. Viele Goldkonfirmanden hatten ihre Familienangehörigen mitgebracht. Kirchenmusiker Holger Staus sorgte für feierliche und fröhliche Musik.

Der Kirchenvorstand gratulierte den Jubilaren mit einem anschließenden kleinen Empfang vor der Kirche. Es gab Gelegenheit für Gespräche und den Austausch von Erinnerungen.