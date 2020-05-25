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Montag, 25.05.2020 - 15:00
3 min

Jugendliche planen Konzerte für Senioren in Marburg-Biedenkopf

Jugendliche aus Bad Endbach, Steffenberg und Kirchhain sagen der sozialen Distanz während der Corona-Krise den Kampf an: Sie wollen Konzerte in Altenheimen geben ...

Von Sascha Valentin
Jugendliche aus Steffenberg und Bad Endbach organisieren unter dem Motto "Du bist nicht allein!" acht Konzerte für die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Foto: Sascha Valentin

Jugendliche aus Steffenberg und Bad Endbach organisieren unter dem Motto "Du bist nicht allein!" acht Konzerte für die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Foto: Sascha Valentin

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Bad Endbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Bad-endbach Bad-endbach-hartenrod Region Ticker Ticker-mh
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