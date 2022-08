Kinder starten in Bad Endbach eine Zeitreise ins Mittelalter

Viel Spaß haben die vier Ferienreporter des Hinterländer Anzeigers - Milena, Lea, Joline Sophie und Josephine - bei ihrem Einsatz im Bad Endbacher Kurpark. Dort besuchen sie die Ferienpass-Aktion "Mittelalter zum Anfassen", machen viele Fotos und schreiben gemeinsam einen Artikel. Foto: Michael Tietz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD ENDBACH - Fünf Tage lang leben 62 Kinder in Bad Endbach wie die Ritter. Sie nehmen an der Ferienpass-Aktion "Mittelalter zum Anfassen" teil. Die findet am Teich im Kurpark statt und endet am Samstag (20. August).

Dort hat die Mittelaltergruppe "Anam Cara" ihre Zelte und Stationen zum Spielen und Basteln aufgebaut. "Anam Cara ist gälisch und bedeutet Selenfreunde", erklärt "Fabulix". Die Märchenerzählerin leitet die Gruppe. An diesem Tag ist sie unter anderem in der Küche beschäftigt und rührt im Kochtopf.

Gruppen üben zwei Tänze und einen Showkampf ein

Die Kinder sind in mehrere Gruppen eingeteilt. Zu Beginn stehen Tanzen und Showkampf auf dem Programm. Die Mädchen üben zwei Tänze ein, die sie beim Abschlussfest am Samstagnachmittag zeigen wollen. Eine andere große Gruppe trainiert einen Ritterkampf. Dafür nehmen die Kinder Schaumstoffrollen als Schwerter, damit niemand verletzt wird. Für den Showkampf darf auch mal laut gebrüllt werden.

Fotos Viel Spaß haben die vier Ferienreporter des Hinterländer Anzeigers - Milena, Lea, Joline Sophie und Josephine - bei ihrem Einsatz im Bad Endbacher Kurpark. Dort besuchen sie die Ferienpass-Aktion "Mittelalter zum Anfassen", machen viele Fotos und schreiben gemeinsam einen Artikel. Foto: Michael Tietz "Schreit mal richtig laut": Für das Abschlussfest üben die jungen Mittelalterfans auch einen kleinen Ritter-Schaukampf ein. Foto: Joline "Zeigt mal eure Hände": Das Arbeiten mit Ton und natürlichen Farben hinterlässt deutliche Spuren - die sind aber leicht abwaschbar. Foto: Milena Spaß und Abwechslung sind Trumpf bei der Aktion "Mittelalter zum Anfassen": Für eine Verschnaufpause klettern die Jungs auf einen Stein. Foto: Milena "Das ist unsere Riesen-Zucchini": Lucy zeigt stolz den stattlichen Sommerkürbis. Foto: Milena Ruhig stehen, zielen und loslassen: Die jungen Mittelalterfans lernen auch das Bogenschießen. Foto: Lea Auf den Spuren der Ritter sind die Kinder im Mittelalter-Camp unterwegs. Foto: Lea Im Zelt machen es sich die Kinder gemütlich und nähen kleine Taschen. Foto: Joline Sophie Teamarbeit ist in der Kochgruppe angesagt: Gemeinsam schnippeln die Kinder das Obst und bereiten einen leckeren Fruchtsalat zu. Foto: Milena "Heute gibt es Grießbrei": Märchenerzählerin "Fabulix" rührt kräftig im Kochtopf. Foto: Milena Für das große Abschlussfest der Ferienpass-Aktion studieren die Mädchen zwei Tänze ein. Foto: Lea 12

Anschließend geht es an die verschiedenen Stationen. Die Kochgruppe schnippelt fleißig Obst. Auf der Speisekarte stehen heute Milchreis, Grießbrei, Obstsalat und Apfelmus. "Alles ist selbst gemacht - im Mittelalter konnte man ja auch nicht in einen Supermarkt gehen", erzählt "Fabulix". Die Kinder und Betreuer kümmern sich auch um die Getränke, die Ausgabe des Essens und den Abwasch.

Lesen Sie auch: Nach Bergung in Biedenkopf: Was wird nun aus El Niño?

In der Bastelgruppe filzen die Kinder und arbeiten mit Stoffen. In einem anderen Zelt kommt Schleifpapier zum Einsatz. Damit bringen die jungen Ritter ihre Holzschwerter und Schilder in Form. Die Kinder haben viel Spaß. "Ich habe schon eine Tasche genäht und ein Holzschwert gebastelt", erzählt Lucy. Stolz zeigt das Mädchen auch eine Riesen-Zucchini, die noch in der Küche verarbeitet werden soll.

Kinder dürfen sich im Bogenschießen versuchen

Heiß wird es in der Schmiedegruppe. Hier stellen die Kinder mithilfe der Betreuer Schmuck aus Metall her. Nebenan werden aus Ton kleine Andenken an die Ferienpass-Aktion geformt. Sportlich geht es beim "Mittelalter zum Anfassen" ebenfalls zu. Die Kinder lernen das Bogenschießen und dürfen mit Pfeilen auf eine Zielscheibe schießen.

Die Mitglieder der Gruppe "Anam Cara" fahren am Abend nicht nach Hause. Sie übernachten in Bad Endbach. Dazu haben sie mehrere Zelte am Teich aufgebaut. Das Abschlussfest der Ferienpass-Aktion findet am Samstag von 14 bis 16 Uhr statt. Dazu sind dann auch alle Eltern der Kinder eingeladen.

Lesen Sie auch: Deutsche Meisterin im Artistik-Pole kommt aus Braunfels