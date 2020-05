3 min

Kippt Corona das Bad Endbacher Investitionsprogramm?

In einigen Kommunen in Marburg-Biedenkopf werden geplante Investitionen wegen der Corona-Pandemie in Frage gestellt. Der Bad Endbacher Gemeindevorstand will sein Investitionsprogramm durchziehen.

Von Regina Tauer Redakteurin Gladenbach