Kirchen im Hinterland öffnen ihre Pforten

Viele Kirchen der Region öffnen am Samstag, 10. September, ihre Türen wieder zur ökumenischen "Nacht der offenen Kirchen", bei der man Konzerte ebenso erleben kann, wie Stille und meditative Andachten. Foto: Klaus Kordesch/eöa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF/BREIDENBACH/ GLADENBACH - Am Samstagabend, 10. September, öffnen viele evangelische und katholische Kirchen der Region ihre Türen zur zweiten ökumenischen "Nacht der offenen Kirchen".

Manche Kirchengemeinden des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach und der Katholischen Pfarrei St. Elisabeth an Lahn und Eder öffnen ihre Gotteshäuser einfach einige Stunden lang, sodass Besucher in der Stille Andacht halten oder beten können. Andere Kirchen werden mit Kerzen illuminiert. Vielfach erwarten die Besucher auch leise Musik, besinnliche Texte oder meditative Fotos.

Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt im Hinterland: In Biedenkopf ist die katholische Kirche St. Elisabeth (Hospitalstraße 41) von 18 bis 23 Uhr zu Andacht und Gebet geöffnet.

In Wallau lädt Dekanatskantor Johann Lieberknecht von 20.30 bis 21.30 Uhr zu einem "Offenen Abendliedersingen" mit Wunschlied-Improvisationen in die evangelische Kirche ein.

Unter dem Motto "Musikalisches und mehr" gestalten in der evangelischen Kirche Breidenbach von 19.30 bis etwa 22 Uhr der Projektchor "Just sing together", die Konfis aus dem Nachbarschaftsraum "Breidenbacher Grund" und Ottmar Wagner an der Orgel ein Programm. Besucher können sich zudem bei einem Imbiss im Gemeindehaus stärken.

Fotos Viele Kirchen der Region öffnen am Samstag, 10. September, ihre Türen wieder zur ökumenischen "Nacht der offenen Kirchen", bei der man Konzerte ebenso erleben kann, wie Stille und meditative Andachten. Foto: Klaus Kordesch/eöa Viele Kirchen der Region öffnen am Samstag, 10. September, ihre Türen wieder zur ökumenischen "Nacht der offenen Kirchen", bei der man Konzerte ebenso erleben kann, wie Stille und meditative Andachten. Foto: Klaus Kordesch/eöa 2

In der evangelischen Kirche Roth spielt Manuel Böhm von 20 bis 21 Uhr Orgelmusik, während die Christuskirche in Friedensdorf zur "Nacht der offenen Kirchen" von 18 bis 21 Uhr zu Andacht und Gebet geöffnet ist.

Kurzkonzert, Vorlesezeit

und meditative Orgelmusik

Die evangelische Kirche Hartenrod kann man von 19 bis 24 Uhr besuchen. Ab 20 Uhr finden zur vollen Stunde jeweils 20- bis 30-minütige Programmpunkte statt: Los geht es mit einem Kurzkonzert des Jugendharmonikaorchesters Hartenrod. Um 21 Uhr folgt eine Vorlesezeit mit Abendgeschichten und um 22 Uhr meditative Orgelmusik mit Günter Koch. Letzter Programmpunkt in Hartenrod ist ein Taizé-Gebet um 23 Uhr.

Die Evangelische Kirchengemeinde Bad Endbach lädt zwischen 19 und 22 Uhr in die evangelische Kirche zur "Kirche der Stille" ein, die zwischendurch mit kleinen Aktionen ergänzt wird.

In Niederweidbach wird ab 19.30 Uhr die "Nacht der offenen Pfarrscheune" mit Gartenparty im Pfarrgarten Niederweidbach gefeiert.