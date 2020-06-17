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Mittwoch, 17.06.2020 - 17:00
4 min

Kleines Hartenroder Modehaus mit langer Geschichte

Modegeschäfte auf dem Land sind selten geworden. Jetzt schließt auch das Modehaus Deutsch in dem Bad Endbacher Ortsteil. Die Besitzer gehen in Ruhestand.

Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
Das traditionsreiche Geschäft "Deutsch" in Hartenrod haben vier Generationen geführt. Als Kolonialwarenladen gegründet, ist es seit 1995 ein Modehaus gewesen. Jetzt gehen die Inhaber Sieglinde und Klaus Plaum in den Ruhestand und bedanken sich bei ihren Kunden. Foto: Regina Tauer

Das traditionsreiche Geschäft "Deutsch" in Hartenrod haben vier Generationen geführt. Als Kolonialwarenladen gegründet, ist es seit 1995 ein Modehaus gewesen. Jetzt gehen die Inhaber Sieglinde und Klaus Plaum in den Ruhestand und bedanken sich bei ihren Kunden. Foto: Regina Tauer

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Fotos
Das traditionsreiche Geschäft "Deutsch" in Hartenrod haben vier Generationen geführt. Als Kolonialwarenladen gegründet, ist es seit 1995 ein Modehaus gewesen. Jetzt gehen die Inhaber Sieglinde und Klaus Plaum in den Ruhestand und bedanken sich bei ihren Kunden. Foto: Regina Tauer

Das traditionsreiche Geschäft "Deutsch" in Hartenrod haben vier Generationen geführt. Als Kolonialwarenladen gegründet, ist es seit 1995 ein Modehaus gewesen. Jetzt gehen die Inhaber Sieglinde und Klaus Plaum in den Ruhestand und bedanken sich bei ihren Kunden. Foto: Regina Tauer

Das Posteinlieferungsbuch aus dem Jahr 1906 ist das älteste Dokument zur Geschichte des Hartenroder Einzelhandelsgeschäftes "Deutsch". Foto: Klaus Plaum

Das Posteinlieferungsbuch aus dem Jahr 1906 ist das älteste Dokument zur Geschichte des Hartenroder Einzelhandelsgeschäftes "Deutsch". Foto: Klaus Plaum

Katharina und Ludwig Deutsch haben um die Jahrhundertwende einen Kolonialwarenladen in der Hauptstraße von Hartenrod gegründet. Archivfoto: Klaus Plaum

Katharina und Ludwig Deutsch haben um die Jahrhundertwende einen Kolonialwarenladen in der Hauptstraße von Hartenrod gegründet. Archivfoto: Klaus Plaum

Es ist ein fließender Übergang in den Ruhestand für Sieglinde Plaum, Urenkelin der Gründer des Modehauses "Deutsch", und ihren Mann Klaus Plaum. Foto: Regina Tauer

Es ist ein fließender Übergang in den Ruhestand für Sieglinde Plaum, Urenkelin der Gründer des Modehauses "Deutsch", und ihren Mann Klaus Plaum. Foto: Regina Tauer

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