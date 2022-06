Kommentar zum bröckelnden Steinbruch: Zeit zu handeln

Reporterin Regina Tauer kommentiert. Foto: Peter Müller/Sascha Kopp

Wir verlieren den Boden unter den Füßen", schreibt die Oberste Bodenschutzbehörde beim Regierungspräsidium Gießen im Jahresbericht 2021 der mittelhessischen Umweltverwaltung.

Auch wenn dieser Satz vor allem den sorgsamen Umgang mit dem Gut Boden bei Bauvorhaben anmahnt. Er trifft auf Bad Endbach derzeit in anderer Hinsicht zu. Die Rutschung an der Nordkante des Hartenroder Steinbruchs ist seit anderthalb Jahren bekannt. Erst schleichend, dann immer schneller ist Gestein hangabwärts in Bewegung geraten. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Folgen: Eine kleine Straße oberhalb des Steinbruchs ist zerstört, gewachsene Landschaft ging verloren. Weiter nördlich soll nun Ersatz für den alten Verbindungsweg zwischen Schlierbach und Wommelshausen geschaffen werden. Einen genauen Fahrplan gibt es aber noch nicht.

Noch recht vage sind auch die Perspektiven für die Sanierung der Landschaftsschäden. Die Betreiberfirma kann sich vorstellen, im Zuge einer Erweiterung des Abbaus, den Hang zu sanieren. Vorausgesetzt, die Qualität des Materials im Boden macht dies lohnenswert. Und wenn dies nicht zutrifft? Geschieht dann gar nichts? Eine weitere Nachfrage beim RP lüftet den Schleier ein wenig. Dem Steinbruchbetreiber wurde demnach eine Frist bis Ende Juli gesetzt. Unabhängig, ob noch wirtschaftlich profitables Material im Boden schlummert, muss im Spätsommer ein Weg für die Sanierung aufgezeigt werden. Es ist an der Zeit zu handeln. In 18 Monaten hat sich gezeigt, wie aus anfänglich kleinen Rissen ein immer größerer Schaden entsteht.

Es besteht keine akute Gefahr für weitere Schäden an relevanter Infrastruktur, so formuliert es das Regierungspräsidium. Das lässt sich je nach Blickwinkel unterschiedlich betrachten. Ein Beispiel: Im Januar 2022 verursachten starke Regenfälle einen Erdrutsch an dem in Bewegung geratenen Nordhang. Tagelang war eine Leitung der Telekom gekappt, Menschen waren ohne Telefonanschluss. Über 300 Meter wurde eine provisorische Kabeltrasse verlegt. Das neue Kabel habe durch sehr unwegsames, Gelände außerhalb des Erdrutschbereichs geführt werden müssen, hieß es damals vonseiten der Telekom. Schwer zugänglich - das trifft auf die Lage dort oben mehr denn je zu.