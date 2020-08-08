Samstag, 08.08.2020 - 09:00
4 min
Kompromiss für Kita-Finanzierung steht
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
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