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Samstag, 08.08.2020 - 09:00
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Kompromiss für Kita-Finanzierung steht

Das Dauerstreitthema Kindergartenanbau könnte in Bad Endbach bald zu den Akten gelegt werden. Voraussetzung ist, dass nun schnell der Landeszuschuss fließt.

Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
Eigentlich sollten die Container neben dem Kindergarten "Wunderland" spätestens in diesem Monat verschwinden. Doch der Anbau lässt weiter auf sich warten. Jetzt besteht Hoffnung, dass Bewegung in die Sache kommt. Archivfoto: Regina Tauer

Eigentlich sollten die Container neben dem Kindergarten "Wunderland" spätestens in diesem Monat verschwinden. Doch der Anbau lässt weiter auf sich warten. Jetzt besteht Hoffnung, dass Bewegung in die Sache kommt. Archivfoto: Regina Tauer

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