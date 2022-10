Konzert "Unsere Zukunft bist Du" wirbt für Orchesterausbildung

Die Nachwuchsmusiker im Musikverein Bad Endbach proben für das große Konzert am Sonntag, 9. Oktober, im Bürgerhaus. Foto: Musikverein Bad Endbach

BAD ENDBACH - Unter dem Motto "Unsere Zukunft bist Du" lädt die Hinterländer Blasmusik Bad Endbach für Sonntag, 9. Oktober, alle Musikfreunde zu einem besonderen Konzertformat ein: Ab 16 Uhr gestaltet das große Blasorchester des Musikvereins Bad Endbach mit seinen Nachwuchsmusikern einen musikalischen Nachmittag im Bürgerhaus.

Die Mitglieder der Nachwuchsabteilung bereiten sich seit vielen Wochen akribisch mit ihren Ausbildern auf dieses musikalische Großereignis vor. Die musikalische Gesamtleitung hat Orchesterleiter Michael Werner, der ein buntes Programm mit Musik aus vielen Genres ausgearbeitet hat. Der Musikverein ist stolz auf seine große Jugendabteilung in der sich im Moment 18 Kinder und Erwachsene im Alter von 7 bis 51 Jahren ausbilden lassen. "Es ist großartig zu sehen, wie sich die jungen Leute in die gestellten Aufgaben reinknien und ihr Können von Woche zu Woche steigern", sagt Werner.

Ausgebildet werden die Nachwuchsmusiker im Verein auf der Querflöte, der Klarinette, dem Saxofon, auf Trompete oder Flügelhorn, dem Waldhorn, dem Tenorhorn oder Bariton, der Zugposaune und der Tuba. Auch für das Schlagwerk steht ein Ausbilder bereit.

Ein Fokus liegt am Konzertnachmittag aber auf allen zukünftigen Musikern: Interessierte haben in der Pause und im Anschluss an das Konzert die Möglichkeit, sich über die musikalische Ausbildung zu informieren und dürfen selbst Hand anlegen und ausprobieren. Diese besondere Art der Ansprache zur Neugewinnung von musikalischem Nachwuchs würdigt auch der Bundesmusikverband mit einer Projektförderung, um die sich der Vorstand des Vereins im Vorfeld bemüht hat. Das Programm "Impuls" will dem Amateurmusizieren in ländlichen Räumen Impulse und Motivationshilfen für den Neustart nach der Pandemie verleihen.

Das Konzert beginnt mit einem Medley bekannter Filmmusik-Märsche. Unter dem Titel "Great Movie Marches" sind Märsche aus den Filmen "Die Brücke am Kwai", dem "Dschungelbuch", aus "Star Trek" und "Indiana Jones" zu hören, bevor es mit Johannes Brahms "Akademische Fest Ouvertüre" weitergeht. Im Anschluss wird das Märchen "Cinderella" sowohl musikalisch als auch in Erzählform dargeboten.

Dann erklingen die Originalkompositionen für Nachwuchsorchester "Stonehenge" und "Probealarm" sowie eine Transkription von "Land of Hope and Glory" aus dem "Pomp and Circumstance" von Sir Edward Elgar. In der Pause gibt es neben den Info-Ständen zur Ausbildung auch Getränke.

Nach der Pause erklingt mit Ludwig van Beethovens "Europa-Hymne" ein Werk der Superlative und mit dem Potpourri "The Magic of Harry Potter" möchte das Orchester die Besucher mit auf eine Reise in die Welt des berühmten Zauberers nehmen. Außerdem stehen eine Zusammenstellung der schönsten deutschen Volkslieder und ein Medley bekannter Melodien aus Kinderfilmen auf dem Programm.

Das Konzert beginnt um 16 Uhr, Einlass ist ab 15.30 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, der Musikverein freut sich über Spenden für seine Jugendarbeit.