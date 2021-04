L 3050 zwischen Eisemroth und Hartenrod ist fünf Tage lang dicht

Fünf Tage lang Umleitung: Auf der L 3050 zwischen Eisemroth und Hartenrod wird ab Dienstag, 16. April, gebaut. Symbolfoto: imageteam/stock.adobe

SIEGBACH-EISEMROTH/BAD ENDBACH-HARTENROD - Normalerweise hätten die Arbeiten schon vergangene Woche beginnen sollen. Der späte Wintereinbruch hat die Pläne auf der L 3050 zwischen Hartenrod und Eisemroth aber durchkreuzt. Nun hat "Hessen-Mobil" dafür einen neuen Termin genannt.

Los geht es auf der Landesstraße am Dienstag, 13. April. Dann wird die Straßenbaubehörde Schadstellen in der Fahrbahn beseitigen lassen. Wegen der Breite der Straße muss die L 3050 während dieser Arbeiten zwischen Hartenrod und der Landkreisgrenze zum Lahn-Dill-Kreis voll sperrt werden. Diese Regelung soll voraussichtlich fünf Tage lang gelten, also bis einschließlich Samstag, 17. April.

Umgeleitet wird der Verkehr in dieser Zeit über die L 3049, die B 255 und die L 3050 über Hartenrod, Bad Endbach, Günterod, Bischoffen, Offenbach, Bicken und Eisemroth. Anlieger können die L 3050 sowohl aus Richtung Hartenrod als auch aus Richtung Eisemroth kommend jeweils bis zum Beginn der Baustelle befahren.