Lahn-Dill-Bergland-Therme öffnet wieder am 6. Juli

Pünktlich zum Ferienbeginn öffnet am Montag, 6. Juli, die Lahn-Dill-Bergland-Therme in Bad Endbach wieder für Besucher. Foto: Regina Tauer

Bad Endbach. Pünktlich zum Ferienbeginn öffnet am Montag, 6. Juli, die Lahn-Dill-Bergland-Therme in Bad Endbach wieder für Besucher. Fast vier Monate war der über die Grenzen des Landkreises Marburg-Biedenkopf beliebte Wellness-Tempel dann geschlossen. Der Lockdown begann am 16. März und kostete die Gemeinde viel Geld. Auf 200 000 Euro je Monat belief sich der Einnahmeausfall, so Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD).

Die Zeit des Lockdown wurde für Sanierungsarbeiten, Grundreinigung und Verschönerungsarbeiten genutzt. Bis weit in den Mai hinein konnte durch diese Arbeiten, den Abbau von Überstunden und den Einsatz eines Teils der rund 30 Mitarbeiter in anderen Bereichen der Gemeindeverwaltung, Kurzarbeit verhindert werden. Dann aber ließ sich die Beantragung der Kurzarbeit nicht mehr hinausschieben.

Jetzt sind die Beschäftigten mit den Vorbereitungen zur Wiedereröffnung befasst. Am Freitag, 3. Juli, will Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) bekannt gegeben, wie die Therme unter den veränderten Bedingungen durch die Corona-Pandemie wieder ein Anziehungspunkt für Gäste werden kann. Dabei wird auch das geplante Hygienekonzept vorgestellt.