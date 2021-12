Motorsportler aus dem Salzbödetal würdigen langjährige Treue

Ehrungen beim MSC Salzbödetal (v. l.): Bernd Getto (50 Jahre), Andreas Albring (25 Jahre), Vorsitzender Claus Lixfeld, Kati Blieder (zehn Jahre) und Jürgen Roth (Ewald-Kroth-Medaille und Ehrennadel des ADAC Hessen-Thüringen). Foto: Bertil Kraft

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD ENDBACH-HARTENROD - Der Motorsportclub (MSC) Salzbödetal hat im Rahmen seiner Jahresabschlussfeier im "Jeegels Hoob" in Hartenrod langjährige und verdiente Mitglieder geehrt. Zudem gehörten eine Tombola sowie Film- und Videovorführungen von der Rallye Hinterland 1980 bis 2021 und weiteren Motorsportveranstaltungen zum Programm.

Seit einem halben Jahrhundert gehören Bernd Getto (Günterod) und Eckhard Lixfeld (Dernbach) dem Verein an. Dafür erhielten sie die Ehrenmedaille des MSC Salzbödetal in Gold mit Urkunde, die höchste Auszeichnung, die der Verein zu vergeben hat. An Bernd Getto wurde außerdem für 50 Jahre Mitgliedschaft im ADAC die Urkunde zum 50. Jubiläum verliehen.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Armin Assmann (Hartenrod), Rainer Schaub (Herbornseelbach) und Michael Schmidt (Wiesenbach) die Ehrennadel des MSC Salzbödetal in Gold mit Urkunde.

Die Ehrennadel des MSC Salzbödetal in Silber mit Urkunde wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft verliehen an Andreas Albring (Bottenhorn), Wilfried Fränzke (Hermershausen), Carsten Schwarz (Dautphe) und Sven Stoll (Gönnern).

Kati Blieder (Übernthal), Ronny Engelbrecht (Hückeswagen), Mike Weber-Gross, Adrian und Nicklas Gross, Josua Elia sowie Maria Johanna Krenn (alle Hartenrod) erhielten für zehn Jahre Mitgliedschaft die Ehrennadel des MSC Salzbödetal in Bronze mit Urkunde.

Darüber hinaus wurden Mitglieder geehrt, die in der Organisation von Motorsportveranstaltungen aktiv sind oder besondere Leistungen in der Vorstandsarbeit erbracht haben. So nahm Jürgen Roth (Hartenrod) in Anerkennung der besonderen Verdienste um den Motorsport im ADAC die Ewald-Kroth-Medaille in Silber in Empfang. Als Anerkennung und Würdigung besonderer Leistungen und aktiver Mitarbeit erhielt er außerdem die Ehrennadel des ADAC Hessen-Thüringen in Bronze.

In Anerkennung der besonderen Verdienste um den Motorsport im ADAC ging an Sascha Weber (Weifenbach) die Ewald-Kroth-Medaille in Gold.

Der Vorsitzende Claus Lixfeld bedankte sich bei allen ausgezeichneten Klubmitgliedern für ihre Treue zum MSC Salzbödetal.