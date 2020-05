Nach Überfall auf Taxifahrer: Tatverdächtige geschnappt

Symbolfoto. Archivbild: Maurizio Gambarini/dpa

Bad Endbach (ll). Nach dem brutalen Raubüberfall auf einen Taxifahrer an der Bad Endbacher Schutzhütte in der Nacht zum 21. April meldet die Polizei nun einen Fahndungserfolg. Drei Männer und eine Frau sind verdächtig, an der Tat beteiligt zu gewesen zu sein.

Opfer kann noch den Notruf absetzen

Gegen zwei der beschuldigten Männer im Alter von 18 und 19 Jahren, sie leben im Lahn-Dill-Kreis, erließ der zuständige Richter des Amtsgerichts Marburg am Donnerstag, 14. Mai, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg Haftbefehle wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und des Haftgrundes der Fluchtgefahr.

Aufgrund einer telefonischen Bestellung war der 36-jährige Taxifahrer in der Nacht zum Dienstag, 21. April, nach Bad Endbach gefahren. An der Schutzhütte "Auf dem Hohland" erfolgte der Überfall. Dabei wurde der Taxifahrer mit einem Hammer niedergeschlagen. Das Opfer konnte noch selbst einen Notruf absetzen. Ein Rettungswagen brachte den schwer am Kopf verletzten Mann ins Krankenhaus. Nach mehrtägigem Aufenthalt dort ist er nach Angaben der Polizei mittlerweile entlassen worden.

Die im Anschluss an den Überfall durchgeführten intensiven kriminaltechnischen und -taktischen Maßnahmen begründeten schließlich den Tatverdacht gegen vier Personen, teilten die Ermittlungsbehörden am Freitag mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ das Amtsgericht Marburg deshalb Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Verdächtigen. Diese erfolgten am Mittwoch, 13. Mai. Dabei wurden alle vier Beschuldigten vorläufig festgenommen.

Die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer wurden am Donnerstag, 14. Mai, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen eine 18-jährige Frau aus dem Hinterland und einen 20-jährigen Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis bestand kein dringender Tatverdacht oder es lagen keine ausreichenden Haftgründe vor. Sie wurden nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den einzelnen Tatbeteiligungen, zum genauen Tatablauf und zur Motivation, dauern nach Polizeiangaben noch an.