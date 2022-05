Nachbessern bei Rettungswegen?

Zwei Mehrfamilienhäuser sollen hier entstehen. Der Bebauungsplan hat eine weitere Hürde genommen. Foto: Regina Tauer

BAD ENDBACH - Zwei Mehrfamilienhäuser will das Gießener Unternehmen Depant in einer Baulücke in Bad Endbach bauen. Bis zu 18, überwiegend barrierefreie Wohnungen sollen entstehen. Das Vorhaben hat nun eine weitere Hürde genommen. Das Gemeindeparlament fasste mit großer Mehrheit den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan "Am Sonnenhang".

Zwei Änderungen wird es an dem ursprünglichen Entwurf geben. Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) teilte mit, dass der Bauträger verpflichtet werde, die Flachdächer der Häuser zu begrünen. Das habe der Gemeindevorstand beschlossen.

Örtliche Feuerwehr

äußert Bedenken

Auch "emissionstechnisch" könnte sich etwas tun, kündigte Schweitzer an. So liegt der Vorschlag auf dem Tisch, einen Teil der Stellplätze in Richtung der Nachbarhäuser durch Garagen zu ersetzen. Damit will der Investor auch Bedenken gegen das Rettungswegekonzept aus dem Weg räumen. Denn eine massive Garage könnte auch als größere Aufstellfläche für die Rettungsleitern dienen, die geforderte Maximalhöhe von acht Metern für das sogenannte Anleitern eingehalten werden.

Die Feuerwehr Bad Endbach hatte Befürchtungen angemeldet, dass die bis dato geplanten Rettungspodeste nicht geeignet seien. Verwiesen wurde dabei auch darauf, dass die örtliche Feuerwehr nicht über die erforderliche Ausrüstung wie Hubrettungsfahrzeuge oder eine entsprechende Drehleiter verfüge.

Marie-Sophie Künkel, Fraktionsvorsitzende der CDU, widersprach dem Vorschlag des Bürgermeisters, die Änderungen in einen städtebaulichen Vertrag aufzunehmen. Sie schlug vor, einen entsprechenden Passus in den Textteil des Bebauungsplans aufzunehmen. Auch dieses Vorgehen eigne sich dafür, den Bebauungsplan auf den Weg zu bringen. Eine erneute öffentliche Auslegung, die Schweitzer abwenden wollte, sei auch dann nicht notwendig. Wie die Lösung für die Rettungswege auszusehen habe, sei nicht Sache der Gemeindevertreter, sagte Künkel. Dies zu beurteilen und gegebenenfalls zu genehmigen sei die Aufgabe der Bauaufsicht beim Landkreis Marburg-Biedenkopf.

Hohe Nachfrage beim Wohnpark "Alte Gärtnerei"

In der Stellungnahme des Kreisbrandinspektors stehe, dass es keine Einwände gegen die vorgelegten Rettungswege gebe, sagte Tamara Reiers, SPD-Fraktionsvorsitzende.

Man könne es aber "ein Stück weit nachvollziehen", wenn es diese Bedenken gebe. Deshalb solle ein entsprechender Passus in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen werden. "Wir brauchen Wohnungen", sagte Reiers. Das zeige auch die Nachfrage beim Wohnpark "Alte Gärtnerei", dort seien nur noch wenige Wohnungen zu haben. Barrierefreier Wohnraum werde dringend gesucht, für das Bauprojekt spreche auch, dass es im Innen- und nicht im Außenbereich entstehe.

Wie sich die Kreisbrandin-spektion zu dem von der Gemeindefeuerwehr geäußerten Sorgen stellt, darüber gab es im Kommunalparlament unterschiedliche Meinungen. Tobias Aßmann (CDU) verwies auf die Stellungnahme des Fachbereichs Gefahrenabwehr beim Landkreis. Darin heißt es: "Gegen die vorliegenden Planungen bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht Bedenken." Aßmann erinnerte daran, dass "der Kreisbrandmeister der Chef der Gefahrenabwehr" sei. "Eine Stellungnahme von der örtlichen Feuerwehr dazu ist unüblich und nicht bindend", steht dazu unter anderem in der Abwägung im Beschlussvorschlag für die Gemeindevertreter. Sabine Aßmann, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, kritisierte eine aus ihrer Sicht "gewisse Gleichgültigkeit" mit den eingegangenen Stellungnahmen. Nahezu alle seien "abgeschmettert worden mit den lapidaren Sätzen ,Stellungnahme zur Kenntnis genommen, ein Änderungsgrund liegt nicht vor'". Mit Blick auf die Rettungswege sagte Sabine Aßmann, die Gemeinde trage Verantwortung für die Sicherheit der Bürger und auch der Feuerwehr.

Hier schaltete sich Claus Lixfeld, Vorsitzender der Gemeindevertretung, ein. Er mahnte an, "nicht einfach Dinge in den Raum zu stellen". Es handle sich um ein rechtmäßiges Verfahren. "Wir müssen trennen zwischen dem, was wir zu tun haben und dem, was wir nicht tun dürfen." Lixfeld sagte weiter: "Wir sind schon für unsere Bürger da, aber bis zu dem Grad, wo wir es können."

Künkel ergänzte: "Wir sind im Vergleich zu anderen Kommunen eine Gemeinde, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten schon sehr, sehr tief eingreift." Deswegen dürfe man nicht vergessen, "wann unsere Zuständigkeiten anfangen und wann sie auch enden". So sei man auch nicht befugt zu entscheiden, wo ein Rettungsweg genau hinsolle. Über einen Bauantrag zu entscheiden, liege nicht in der Kompetenz der Gemeinde.