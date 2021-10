Neuer Bankstandort in Bad Endbach noch Zukunftsmusik

Geld können Kunden auch weiterhin in der Hartenroder VR-Bank-Filiale abheben. Nur das Ende des Kontoauszugsdruckers naht. Er wird zum 30. November abgebaut. Foto: Jens Hühner

BAD ENDBACH-HARTENROD - Die Ankündigung der VR Bank Lahn-Dill, den Kontoauszugsdrucker in der Filiale Hartenrod zum 30. November abzubauen, hat die Bürger aufgeschreckt.

So mancher Kunde vermutete, dies könne der Anfang vom Ende seiner Bankfiliale in der Poststraße sein. Ortsvorsteher Hans-Jürgen Debus griff zum Telefon und fragte beim Vorstand der Bank in Dillenburg nach. Dort habe ihm Vorstandssprecher Klaus Königs versichert, dass aktuell keine Schließung der Filiale geplant sei, berichtete Debus in der Sitzung des Ortsbeirats am Montagabend.

Bürger müssen sich keine Sorgen um Filialen machen

Kunden, die kein Online-Banking machen, bekommen künftig ihre Kontoauszüge zugeschickt. Ansonsten ändert sich am Status quo vorerst nichts.

Debus hatte bei seiner Sorge um die Hartenroder Filiale vor allem auch die älteren Bürger im Blick, die mehr als die jüngere Bevölkerung für Überweisungen und ihre Kontoauszüge die Bank persönlich aufsuchen.

Die VR Bank Lahn-Dill betreibt in der Großgemeinde zwei Filialen, eine in Hartenrod und eine in der Landstraße in Bad Endbach. Beide sind jeweils mit einem Mitarbeiter im Service und einem für die Kundenberatung ausgestattet. Mittelfristig soll es für die Gesamtgemeinde einen Standort geben, an dem mehr Raum für persönliche Beratung sein soll. Vorbilder sind in den VR-Bank-Überlegungen dabei Dautphetal oder Steffenberg mit dem Beratungscenter in Niedereisenhausen, so Pressesprecher Timo Heck auf Anfrage.

Ob es bei zwei Standorten in Bad Endbach bleibt, ließ Heck offen. Auf jeden Fall werde man weiterhin in der Großgemeinde Präsenz zeigen. Für den Ausbau zu einem größeren Beratungscenter erweisen sich weder die Poststraße noch die Landstraße als besonders geeignet. Dort mangelt es zum Beispiel an Parkplätzen. Ideal sei ein Standort, der zudem über eine Busanbindung verfüge. Heck bestätigte auf Nachfrage, dass das Areal "Am Bewegungsbad" diesen Voraussetzungen entsprechen könnte. Bislang gebe es aber keinerlei konkrete Überlegungen oder gar Entscheidungen. "Selbst wenn wir heute schon einen Neubau planen würden, würde das ja noch anderthalb bis zwei Jahre dauern, bis der überhaupt steht", so Heck.

Aktuell müssten sich also weder die Hartenröder noch die Bad Endbacher Sorgen um ihre Bankfiliale machen.