O, du schönes Hinterland...

Viele Hinterländer haben während der Corona-Beschränkungen das Wandern für sich entdeckt. Foto: Sascha Valentin
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WOHLTAT WANDERN
Wandern und Spazierengehen stärken nicht nur das
Herz-Kreislauf-System und die körperliche ImmunabwehrRegelmäßiges Laufen lindert auch Rückenschmerzen, Gelenkentzündungen und sogar Osteoporose - alles Zivilisationserscheinungen, die durch zu wenig Bewegung und zu langes Sitzen begünstigt werden.
Das Robert Koch-Institut hat darüber hinaus auch einen
Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und psychischer Gesundheit festgestellt. In der freien Natur unterwegs zu sein, hebt demnach nicht nur die Stimmung, sondern kann auch die Symptome psychischer Erkrankungen wie etwa Depressionen lindern.
Mehr noch: Regelmäßige Wanderungen senken nicht nur das Risiko, an Demenz zu erkranken, sondern können die Krankheit bis zu einem gewissen Maß auch eindämmen. Denn die Bewegung regt die
Durchblutung des Gehirns um bis zu 30 Prozent an, wodurch es mit mehr Sauerstoff versorgt wird. Untersuchungen zeigen sogar, dass die Bereiche im Gehirn, die für Lernen und Erinnerungsvermögen zuständig sind, durch regelmäßige Bewegung um ungefähr zwei Prozent je Jahr wachsen.
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