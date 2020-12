Pferd auf Weide verletzt

Jetzt teilen:

BAD ENDBACH - Eine verletzte Stute in der Gemarkung "Braunels Wiese" beschäftigt derzeit die Polizei in Biedenkopf. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurden die Verletzungen am linken Vorderbein mutwillig zugefügt. Die Polizei leitete wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz ein Verfahren gegen Unbekannt ein und sucht dringend Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 18. Dezember, 16 Uhr, und Samstag, 19. Dezember, 15 Uhr, auf einer parallel zur Landesstraße 3049 stehenden Koppel, die sich etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Günterod befindet. Der Besitzer stellte die blutende Verletzung bei der zehn Jahre alten Stute am Freitagnachmittag fest und zog einen Tierarzt hinzu, der die Wunde versorgte.

Für das Pferd besteht nach derzeitigen Erkenntnissen keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Geschehen und dem Täter/den Tätern machen können. Hinweise an die Polizeistation Biedenkopf, Telefon 0 64 61- 9 29 50.