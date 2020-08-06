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Donnerstag, 06.08.2020 - 09:00
5 min

Projekt in Marburg-Biedenkopf: Wie Bürger von Digitalisierung profitieren

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf beteiligt sich an einem Modellprojekt des Bundesinnenministeriums. Es darum, Bürger einzubeziehen, zu vernetzen und die Digitalisierung auf dem Land zu nutzen.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Ralf Laumer (links) und Patrick Ludes begleiten das Open-Government-Projekt. Foto: Mark Adel

Ralf Laumer (links) und Patrick Ludes begleiten das Open-Government-Projekt. Foto: Mark Adel

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Fotos
Ralf Laumer (links) und Patrick Ludes begleiten das Open-Government-Projekt. Foto: Mark Adel

Ralf Laumer (links) und Patrick Ludes begleiten das Open-Government-Projekt. Foto: Mark Adel

Ländliche Regionen sollen von der Digitalisierung profitieren - wie, wird in den nächsten beiden Jahren in Bad Endbach (oben rechts) und Breidenbach (unten links) erprobt, die Ergebnisse des Modellprojekts könnten bundesweit Beachtung finden. Dabei geht es zum Beispiel um die Nutzung gemeinsamer Büros ("Co-Working-Spaces") oder um Bürger, die andere Einwohner schulen - zum Beispiel in der Nutzung von Smartphones und Tablets. Fotos: Tietz/Valentin/Synthro/contrastwerkstatt

Ländliche Regionen sollen von der Digitalisierung profitieren - wie, wird in den nächsten beiden Jahren in Bad Endbach (oben rechts) und Breidenbach (unten links) erprobt, die Ergebnisse des Modellprojekts könnten bundesweit Beachtung finden. Dabei geht es zum Beispiel um die Nutzung gemeinsamer Büros ("Co-Working-Spaces") oder um Bürger, die andere Einwohner schulen - zum Beispiel in der Nutzung von Smartphones und Tablets. Fotos: Tietz/Valentin/Synthro/contrastwerkstatt

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