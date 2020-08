Projekt in Marburg-Biedenkopf: Wie Bürger von Digitalisierung profitieren

Ländliche Regionen sollen von der Digitalisierung profitieren - wie, wird in den nächsten beiden Jahren in Bad Endbach (oben rechts) und Breidenbach (unten links) erprobt, die Ergebnisse des Modellprojekts könnten bundesweit Beachtung finden. Dabei geht es zum Beispiel um die Nutzung gemeinsamer Büros ("Co-Working-Spaces") oder um Bürger, die andere Einwohner schulen - zum Beispiel in der Nutzung von Smartphones und Tablets. Fotos: Tietz/Valentin/Synthro/contrastwerkstatt