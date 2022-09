Rallye Hinterland begeistert Renn-Fans

Frank Esser bietet dem Publikum bei der Kurvenfahrt am Zuschauerpunkt in Holzhausen viel Action. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HINTERLAND - Die zehnte Neuauflage der traditionsreichen Rallye Hinterland hat am Samstag trotz zeitweisen Regens Hunderte Zuschauer an die Strecke gelockt. Vor allem in Holzhausen, Kleingladenbach und rund um Bottenhorn bekamen die Schaulustigen bei den vier Wertungsprüfungen rasante Rennaction geboten.

Insgesamt waren 99 Fahrer an den Start gegangen - davon 67 in der Bestzeitwertung und der Rest in der Klasse der Retrofahrzeuge. "Besonders froh bin ich, dass die Bürger in Holzhausen mitgezogen und uns sogar eine Fahrt durch den Ort ermöglicht haben", freute sich Rallye-Leiter Tim Scheckel. Vor dem Hintergrund, dass der MSC Holzhausen mit dieser Rallye seinen 50. Geburtstag aus dem vergangenen Jahr nachhole, betrachte er das als eine tolle Wertschätzung, die dem Verein seitens der Bürgerinnen und Bürger entgegengebracht werde.

Fotos Frank Esser bietet dem Publikum bei der Kurvenfahrt am Zuschauerpunkt in Holzhausen viel Action. Foto: Sascha Valentin In seinem früheren Beruf hat er Autos kontrolliert, die zu schnell unterwegs waren. Jetzt sitzt Dautphetals Bürgermeister Marco Schmidtke selbst in einem solchen. Foto: Sascha Valentin Rallye-Leiter Tim Scheckel schickt das erste Fahrzeug mit Erik Sindermann am Steuer auf die Strecke. Foto: Sascha Valentin Heinz-Robert Jansen vom MSC Wahlscheid nimmt in einem Opel Manta gekonnt die Schikane am Ortseingang in Holzhausen. Foto: Sascha Valentin Auch die Jubilare des MSC Holzhausen nehmen mit mehreren Startern an dem Rennen teil. Hier geht Sascha Schmitt in die finale Kurve vor der Auffahrt zum Ziel in Herzhausen. Foto: Sascha Valentin Regierungspräsident Christoph Ullrich ist es gewohnt, von einem Holzhäuser gefahren zu werden. Bei der Rallye ist allerdings nicht Hans-Jörg Wagner, sondern Thomas Klingelhöfer sein Pilot. Foto: Sascha Valentin Um ein paar Hundertstel rauszuholen, nimmt Sven Mill in seinem Opel Astra auch die abgeflachten Bordsteine mit. Dem Publikum gefällt der volle Einsatz. Foto: Sascha Valentin Hunderte Schaulustige haben sich am Zuschauerpunkt am Ortseingang Holzhausens versammelt, um dort die Rallye hautnah zu erleben. Foto: Sascha Valentin 8

Und die bekamen an dem Zuschauerpunkt auf dem Gelände des Autohauses Schmidt auch einiges geboten. Denn kurz nach einer künstlichen Schikane am Ortseingang, mit der die Fahrzeuge nach einem längeren Vollgasstück abgebremst wurden, wartete an der Verkehrsinsel eine weitere Doppelkurve auf die Piloten, bevor sie in einem engen Radius auf die Steigungsstrecke hinauf zum Reitplatz gingen. Dank dieser schnellen Kombinationen konnten die Piloten ihr fahrerisches Geschick demonstrieren, von dem auch Dautphetals Bürgermeister Marco Schmidtke (parteilos) schwärmte, der als Co-Pilot bei Christian Sier Platz genommen hatte.

"Die Schläge, wenn er hoch und runter schaltet, die Kurvengeschwindigkeiten und das späte Bremsen - das war schon extrem spaßig", zog er nach dem wilden Ritt begeistert Bilanz. Ein Erlebnis, auf das er sich jetzt schon freue, es irgendwann mal wiederholen zu können, ergänzte Schmidtke und traf damit durchaus einen wunden Punkt der Veranstalter.

DIE PLATZIERUNGEN Bestzeitfeld: 1. Chris Gropengiesser und Sebastian Lang, MSC Emstal 45:09,4; 2. Hermann Gaßner und Kathrin Thannhäuser (45:49,1; 3. Reiner Hahn und Stefan Schork 46:37,9; 9. Erik Sindermann und Matthias Pätzold, MSC Holzhausen 48:04,1; 14. Tobias Saffrich und Dennis Rehm, MSC Holzhausen 50:16,8; 18. Philipp Heinmüller und Lukas Müller, MSC Holzhausen 50:58,6; 25. Jannes Schneider und Manuel Wunderlich, MSC Holzhausen, 52:13,4; 26. Sascha Schmitt und Leonie Kraft, MSC Holzhausen, 52:13,4. Retrofeld: 1. Walter Lenz und Erhard Walenda (Wehretal), Strafzeit 00:00,79; 2. Erwin Sassenberg und Regina Breder (Rahden), 00:00,82; .3. Martin Bernhardt und Carolin Bernhardt, AMSC Pohlheim, 00:01,29; 18. Michael Theis und Frank Müller (Steffenberg), 00:03,91. (sval)

Denn Motorsportveranstaltungen wie die Rallye Hinterland auszurichten, werde für die Vereine zusehends schwerer, sagte Organisationsleiter Claus Lixfeld vom MSC Salzbödetal. Nicht nur, dass für einen Renntag rund 400 Helfer organisiert werden müssen, die aus dem gesamten Bundesgebiet kommen. Auch die Auflagen würden immer höher und erschwerten den Vereinen die Arbeit zusätzlich.

Wie Scheckel und Lixfeld betonten, habe tatsächlich noch vier Tage vor der Rallye nicht festgestanden, ob diese überhaupt würde stattfinden können, weil ein Amt versäumt hatte, auf weitere erforderliche Vorlagen für die Genehmigung hinzuweisen.

Absage hätte 30.000 Euro gekostet und Vereine ruiniert

"Von der Gemeinde wurden wir super unterstützt und auch das Gebäudemanagement vom Landkreis hat alles getan, damit wir das Fahrerlager in der Hinterlandhalle einrichten konnten", betonte Tim Scheckel. Eine Absage zu diesem Zeitpunkt hätte mindestens 30.000 Euro an Kosten nach sich gezogen und damit die beiden gastgebenden Vereine ruiniert.

Lesen Sie auch: Achenbach klarer Sieger bei Biedenkopfs Bürgermeisterwahl

Ihre Sorgen hörte sich auch Regierungspräsident Christoph Ullrich an, der als Beifahrer von Thomas Klingelhöfer mit dem ersten Wagen auf die Strecke ging und der Verständnis äußerte. "Leider haben wir in Deutschland die Eigenart, alles noch ein bisschen mehr kontrollieren und besser regeln zu wollen", stellte er fest. An der Sinnhaftigkeit dessen dürfe man zweifeln, vor allem, wenn es zu Lasten von Veranstaltungen gehe, die es schon seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten gebe und die nun mit solchen Dingen zu kämpfen hätten.