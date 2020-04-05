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Sonntag, 05.04.2020 - 15:58
5 min

Reisebüros im Hinterland leiden unter Corona

Der Tourismus leidet besonders unter den Folgen der Corona-Krise. Reisebüros kämpfen ums Überleben, auch im Hinterland. Die Firma Becker aus Bad Endbach hat zwölf Reisebusse abgemeldet.

Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
Stillstand bei den Reisebussen: Die Firma Becker in Bad Endbach hat insgesamt zwölf Fahrzeuge wegen der Coronakrise abgemeldet. Nur noch der Linienverkehr wird mit 28 Fahrzeugen bedient. Foto: Oliver Achenbach

Stillstand bei den Reisebussen: Die Firma Becker in Bad Endbach hat insgesamt zwölf Fahrzeuge wegen der Coronakrise abgemeldet. Nur noch der Linienverkehr wird mit 28 Fahrzeugen bedient. Foto: Oliver Achenbach

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BRANCHENRIESE

Der Branchenriese Tui unterhält auch ein Reisebüro in BiedenkopfZur aktuellen Situation sagt Susanne Stünckel, Pressesprecherin in der Tui-Zentrale in Hannover: "Tui Deutschland prüft aktuell Wege wie die Liquidität ihrer Reisebüros gesichert und ein fairer Ausgleich geschaffen werden kann." Die Rückbelastung der bereits bezahlten Provisionen auf abgesagte Reisen sei von Tui bislang ausgesetzt worden. Auch zahle TUI Provisionen für Reisebüros direkt nach dem Buchungszeitpunkt und nicht erst bei Abreise. Stünckel: "Auch diese Maßnahme hilft, Liquidität in den Reisebüros zu sichern."

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