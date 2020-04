Reisebüros im Hinterland leiden unter Corona

Der Branchenriese Tui unterhält auch ein Reisebüro in BiedenkopfZur aktuellen Situation sagt Susanne Stünckel, Pressesprecherin in der Tui-Zentrale in Hannover: "Tui Deutschland prüft aktuell Wege wie die Liquidität ihrer Reisebüros gesichert und ein fairer Ausgleich geschaffen werden kann." Die Rückbelastung der bereits bezahlten Provisionen auf abgesagte Reisen sei von Tui bislang ausgesetzt worden. Auch zahle TUI Provisionen für Reisebüros direkt nach dem Buchungszeitpunkt und nicht erst bei Abreise. Stünckel: "Auch diese Maßnahme hilft, Liquidität in den Reisebüros zu sichern."