Rot-Weiß Hartenrod setzt sportlich auf die eigene Jugend

BAD ENDBACH-HARTENROD - Der Rot-Weiß Hartenrod ist seit wenigen Tagen im Besitz des Sportgeländes am Bismarck. Erst am Schluss der Jahreshauptversammlung verkündete Finanzvorstand Mirko Eckel die Neuigkeit, sprach von einem "Meilenstein" in hundert Jahren Vereinsgeschichte.

"Die älteren Generationen haben uns ein Sportgelände zur Verfügung gestellt, das wohl zu den Schönsten der Region gehört. Und dieses Sportgelände geht auch offiziell in unseren Besitz über. Es ist ab sofort unser Sportheim", so Eckel. Der Bismarck bekam außerdem eine neue LED-Flutlichtanlage, die mit tatkräftiger Unterstützung der Mitglieder installiert wurde.

Als Zielsetzung für die nächsten Jahre stehe die weitere Sanierung der Sportanlagen auf dem Plan: "Wir investieren in Steine statt in Beine und setzen auch weiterhin viel auf unsere eigenen Jungs und unsere Jugend - denn das ist unser größtes Kapital, das wir besitzen", so Mirko Eckel.

Nach der Rückschau auf das vergangene Jahr durch Präsidiumssprecher Reinhold Kaiser erinnerten die Mitglieder sich in der Jahreshauptversammlung an eine emotionale Aktion im Juni.

Durch die Pandemie musste das große Fest zum 100. Geburtstag ausfallen. Doch die Aktiven des Vereins nutzten die Gelegenheit für ein großes Feuerwerk und eine Pyroshow und tauchten den Nachthimmel von Hartenrod in ein rot-weißes Feuerwerk. Dieses Ereignis habe die Menschen in Hartenrod nachhaltig beeindruckt, und auch den Zusammenhalt des Vereins nachträglich gesteigert, so Kaiser.

Der sportliche Rückblick fiel pandemiebedingt eher gering aus. Nach nur sieben Spielen in der Saison 2020/21 war schon Schluss. Anschließend erfolgte auch eine einvernehmliche Trennung vom damaligen Trainer Markus Dierks. Als Nachfolger steht seit Sommer 2021 wieder Carsten Jung als Übungsleiter an der Linie.

EHRUNGEN 60 Jahre: Alfred Pitzer 50 Jahre (Ehrenmitgliedschaft): Norbert Trapp, Rainer Simon, Hans-Peter Büttner, Klaus Tillmanns 40 Jahre: Markus Pitzer, Markus, Carsten Eckert, Martin Wolz, Matthias Pfeiffer, Michael Reber, Thomas Meusel, Ralf De Carlo, Dirk Müller, Achim Hinterlang, Sonja Pitzer, Manfred Martin, Wolfgang Dias, Otto Müller 25 Jahre: Andreas Hinterlang, Sven Sältzer, Holger Walter, Udo Biegel 15 Jahre: Tobias Heinold, Sönke Thomas

In seinem Bericht zur sportlichen Situation verwies Jung auf die überdurchschnittliche Trainingsbeteiligung und die damit verbundenen sportlichen Leistungen bei beiden Mannschaften. Auch die Integration der eigenen Jugendspieler sei hierbei das Hauptanliegen des Vereins und des Trainerteams um Carsten Jung und Pascal Plaum, damit auch "in Zukunft noch Fußballer aus Hartenrod am Bismarck spielen können".

"30 Jugendspieler aus allen Altersklassen sind ein gutes Fundament für die nächsten Jahre", beschrieb der Jugendleiter Jörn Schmidt die aktuelle Situation. Auf das sportliche Saisonziel ging Carsten Jung ein: "Gerade nach Corona war es wichtig, dass wir wieder den Spaß am Fußball zurückbekommen. Und das merkt man den Spielern auch an. Wir wollten in der oberen Tabellenhälfte stehen und wenn es halt etwas weiter oben ist, nehmen wir das gerne so an. Nichts muss, aber alles kann."

Emotional sei die Ehrung für Alfred Pitzer gewesen, so Mirko Eckel. Der Ehrenvorsitzende gehört seit 60 Jahren dem Verein an und gab einen kurzen Rückblick auf seine Jahrzehnte bei Rot-Weiß.