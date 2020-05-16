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Samstag, 16.05.2020 - 05:10
3 min

Rund um Bad Endbach geht es auf dem Viertälerweg auf und nieder

Wer den Viertälerweg erwandert, muss auch einige Höhen erklimmen. Auf der knapp 17 Kilometer langen Strecke gibt es beeindruckende Panoramablicke.

Von Sascha Valentin
Nachdem man Meerbachtal und Mellberg hinter sich gelassen hat, erreicht man auf der der Platte gegenüberliegenden Seite den Schönscheid mit einem grandiosen Blick über Günterod. Foto: Sascha Valentin

Nachdem man Meerbachtal und Mellberg hinter sich gelassen hat, erreicht man auf der der Platte gegenüberliegenden Seite den Schönscheid mit einem grandiosen Blick über Günterod. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Nachdem man Meerbachtal und Mellberg hinter sich gelassen hat, erreicht man auf der der Platte gegenüberliegenden Seite den Schönscheid mit einem grandiosen Blick über Günterod. Foto: Sascha Valentin

Nachdem man Meerbachtal und Mellberg hinter sich gelassen hat, erreicht man auf der der Platte gegenüberliegenden Seite den Schönscheid mit einem grandiosen Blick über Günterod. Foto: Sascha Valentin

Neben dem eigentlichen Weg führt ein kleiner Pfad über Stege durch ein Feuchtgebiet. Foto: Sascha Valentin

Neben dem eigentlichen Weg führt ein kleiner Pfad über Stege durch ein Feuchtgebiet. Foto: Sascha Valentin

Beim Aufstieg auf die Endbacher Platte kann man sich in einem Tretbecken die Füße und Beine erfrischen - natürlich eine Befüllung mit Wasser vorausgesetzt. Foto: Sascha Valentin

Beim Aufstieg auf die Endbacher Platte kann man sich in einem Tretbecken die Füße und Beine erfrischen - natürlich eine Befüllung mit Wasser vorausgesetzt. Foto: Sascha Valentin

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