Schadstellen auf Landesstraßen werden später beseitigt

Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

HAIGER-ALLENDORF/SIEGBACH-EISEMROTH - In dieser Woche sollten an zwei heimischen Landesstraßen Schadstellen beseitigt werden. Der späte Wintereinbruch machte den Planungen der Straßenbaubehörde Hessen Mobil allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Zwischen dem Haigerer Stadtteil Allendorf und der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen sollte die Fahrbahn am Dienstag und Mittwoch repariert werden. Das ging aber nicht, sodass diese Asphaltarbeiten, die unter Vollsperrung dieses Streckenabschnittes stattfinden müssen, verschoben wurden und erst realisiert werden können, sobald die Witterungsverhältnisse dies ermöglichen.

Die für diese Woche vorgesehenen Arbeiten auf der Landesstraße L 3050 zwischen Hartenrod und Eisemroth konnte ebenfalls witterungsbedingt nicht am Dienstag beginnen. Die L 3050 zwischen Hartenrod und der Landkreisgrenze zum Lahn-Dill-Kreis ist somit in dieser Woche nicht gesperrt. Hessen Mobil will über die neuen Termine für die Sperrungen rechtzeitig informieren.