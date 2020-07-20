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Montag, 20.07.2020 - 18:00
2 min

Schlierbacher Schützen bekommen frische Luft

Verein in dem Bad Endbacher Ortsteil sichert seine Anlage mit einer Alarmanlage. Sportler investieren rund 40 000 Euro.

Der Schützenverein Schlierbach hat sein Schützenhaus modernisiert. Unter anderem wurde auf dem Pistolenstand eine neue Belüftung eingebaut. Foto: Sascha Valentin

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