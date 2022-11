Schreiende Kinder helfen Yakari

"Gespannter Bogen" hat es auf den flauschigen Pelz von Eisbär abgesehen. Da müssen sich Yakari und "Kleiner Donner" etwas einfallen lassen, um ihrem Freund zu helfen. (© Sascha Valentin)

BAD ENDBACH - Besuch aus dem Wilden Westen haben jetzt die Kinder im Kur- und Bürgerhaus Bad Endbach erhalten. Dort durften sie sich über ein Wiedersehen mit Yakari und seinen Freunden aus der beliebten Zeichentrickserie freuen. Verantwortlich dafür war das Karfunkel-Figurentheater, das die bunte Welt des kleinen Indianerjungen in dem Stück "Schneeball in Gefahr" auf die Bühne zauberte.

Darin erzählten die Puppenspieler die Geschichte, wie es der Jäger "Gespannter Bogen" auf den flauschigen, weißen Pelz von Yakaris Eisbär-Freund "Schneeball" abgesehen hat und diesen seiner Trophäensammlung hinzufügen will.

Publikum wird aktiv ins Geschehen eingebunden

Weil die jungen Zuschauer den freundlichen Eisbären zuvor aber schon als liebenswürdiges Kuscheltier kennenlernten, das Yakari auf der Suche nach Honig für einen Verband für ein verletztes Kaninchen half, setzten sie sich lautstark gegen den Plan von "Gespannten Bogen" zur Wehr.

Von ihren Plätzen schrien die Kinder dem jagdsüchtigen Indianer ihr Missfallen gegen dessen Plan entgegen und riefen damit auch Yakari auf den Plan. Und der musste am Ende nicht nur den Eisbären retten, sondern auch noch seine Freundin "Regenbogen", die "Gespannter Bogen" gefangen hielt, damit der kleine Indianerjunge ihm das Versteck "Schneeballs" verriet.

Neben den bekannten Figuren der Serie lebte das Stück aber vor allem auch von der Interaktion mit dem Publikum. So sollten die Kinder das Abenteuer ihres kleinen Helden nicht nur stumm konsumieren, sondern wurden von den Puppenspielern aktiv in das Geschehen eingebunden. Immer wieder wurden sie angesprochen und angehalten, etwa darauf aufzupassen, dass Yakaris Hund "Knickohr" nicht von dem begehrten Honig schleckt oder dass sie vor "Gespannter Bogen" warnen sollten, wenn dieser sich anschleicht.

So wurde die muntere Geschichte für die kleinen Zuschauer auch nicht langweilig und sie konnten sich am Ende darüber freuen, dass Yakari und seine Freunde "Gespannter Bogen" eine gehörige Lektion erteilten. Alle Freunde des Indianerjungen, die die Aufführung in Bad Endbach verpasst haben, müssen übrigens nicht enttäuscht sein. Das Karfunkel-Figurentheater kommt am Freitag, 11. November, noch einmal ins Hinterland. Dann sind die Puppen ab 16 Uhr im Bürgerhaus Dautphe zu Gast.