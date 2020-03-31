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Dienstag, 31.03.2020 - 15:00
4 min

Schutzmasken im "Haus Hinterland" reichen für 17 Tage

Die Corona-Krise verändert den Alltag im Seniorenheim "Haus Hinterland" in Bad Endbach. Doch die Bewohner ertragen tapfer die Einschränkungen ...

Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
Zusammenhalt ist wichtig und auch der Humor darf in schweren Zeiten nicht fehlen: (v.l.) Betreuerin Andrea, die Seniorenheimbewohner Brigitte, Walther und Martha und Betreuerin Ina. Im Vordergrund auf dem Boden sitzend: Nicole Haberzeth. Foto: Ralf Haberzeth

Zusammenhalt ist wichtig und auch der Humor darf in schweren Zeiten nicht fehlen: (v.l.) Betreuerin Andrea, die Seniorenheimbewohner Brigitte, Walther und Martha und Betreuerin Ina. Im Vordergrund auf dem Boden sitzend: Nicole Haberzeth. Foto: Ralf Haberzeth

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Fotos
Zusammenhalt ist wichtig und auch der Humor darf in schweren Zeiten nicht fehlen: (v.l.) Betreuerin Andrea, die Seniorenheimbewohner Brigitte, Walther und Martha und Betreuerin Ina. Im Vordergrund auf dem Boden sitzend: Nicole Haberzeth. Foto: Ralf Haberzeth

Zusammenhalt ist wichtig und auch der Humor darf in schweren Zeiten nicht fehlen: (v.l.) Betreuerin Andrea, die Seniorenheimbewohner Brigitte, Walther und Martha und Betreuerin Ina. Im Vordergrund auf dem Boden sitzend: Nicole Haberzeth. Foto: Ralf Haberzeth

Das Seniorenheim "Haus Hinterland" versucht, die Ansteckungsgefahr für Bewohner und Mitarbeiter mit strengen Regeln beim Zutritt ins Gebäude so niedrig wie möglich zu halten. Ein Stoppschild macht klar: Nur autorisiertes Personal hat Zutritt. Foto: Regina Tauer

Das Seniorenheim "Haus Hinterland" versucht, die Ansteckungsgefahr für Bewohner und Mitarbeiter mit strengen Regeln beim Zutritt ins Gebäude so niedrig wie möglich zu halten. Ein Stoppschild macht klar: Nur autorisiertes Personal hat Zutritt. Foto: Regina Tauer

Gruß vor Ostern: Die Kinder einer Freundin von Nicole Haberzeth haben diese Bilder für die Senioren gemalt. Foto: Ralf Haberzeth

Gruß vor Ostern: Die Kinder einer Freundin von Nicole Haberzeth haben diese Bilder für die Senioren gemalt. Foto: Ralf Haberzeth

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KRITIK VON DEN PFLEGEVERBÄNDEN IN DEUTSCHLAND

Mehrere Pflegeverbände in Deutschland kritisieren, dass Pflegeeinrichtungen bei der Ausstattung mit Masken, Handschuhen und Desinfektionsmitteln gegenüber den Kliniken zu kurz gekommen seien. "Wenn die Versorgung der pflegebedürftigen und erkrankten Menschen in den Pflegeheimen und durch die ambulanten Dienste zusammenbrechen würde, wäre jedes noch so gute medizinische Versorgungssystem sehr bald am Ende", kritisierte der Landesvorsitzende des Verbands der privaten Anbieter soziale Dienste in Hessen, Ralf Geisel

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Bad Endbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Bad-endbach
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