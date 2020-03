Schutzmasken im "Haus Hinterland" reichen für 17 Tage

Mehrere Pflegeverbände in Deutschland kritisieren, dass Pflegeeinrichtungen bei der Ausstattung mit Masken, Handschuhen und Desinfektionsmitteln gegenüber den Kliniken zu kurz gekommen seien. "Wenn die Versorgung der pflegebedürftigen und erkrankten Menschen in den Pflegeheimen und durch die ambulanten Dienste zusammenbrechen würde, wäre jedes noch so gute medizinische Versorgungssystem sehr bald am Ende", kritisierte der Landesvorsitzende des Verbands der privaten Anbieter soziale Dienste in Hessen, Ralf Geisel