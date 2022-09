Spaß, Action und jede Menge Spiele

Bei der Spielstation "Spinderella" hängen die Kinder wie Spinnen an den Ringen. Foto: TV Hartenrod

BAD ENDBACH-HARTENROD - Das Kinderturn-Team des TV Hartenrod konnte zu seiner Ferienpassaktion "Gesellschaftsspiele auf TVH-Art" insgesamt 25 Kinder begrüßen. Das Team, bestehend aus Rita Eckel, Daniela Pfeifer, Eva-Maria Sältzer, Bianca Stahl, Pauline Trojan-Junker und unterstützt von Ida Sophie Sältzer, hatte auf dem Schulhof sechs Stationen aufgebaut.

Bei "Spitz pass auf" ist Schnelligkeit gefragt

Nach einer Aufwärmphase mit einer Runde Dominostaffel konnten die Kinder sich nach Lust und Laune an den Stationen austoben. Das Klettergerüst wurde dabei zum verrückten Labyrinth, in dem möglichst schnell gruselige Karten gesucht werden mussten. Bei "Tempo kleine Schnecke" waren kleine Bewegungsaufgaben wie Hampelmänner, hüpfen oder auf einem Bein stehend mit dem Fuß in der Luft malen, zu absolvieren. Gewonnen hatte hier die "Schnecke", die das Ziel als Erstes erreicht hatte. Bei "Spitz pass auf" waren Reaktion und Schnelligkeit gefragt. Weniger bewegungsintensiv ging es zu beim Riesenmikado und bei "Tic Tac Toe", hier war ein ruhiges Händchen gefragt. An der Station "Pie Face" konnten sich die Kids, sofern sie eine Schleuder mit einem Ball trafen, auf eine Erfrischung in Form eines fliegenden, nassen Schwammes freuen. Der zweite Teil fand, nach einer kleinen Erfrischung, in der Volkshalle Hartenrod statt. Auch hier hatte das Team sechs Gesellschaftsspiele kreativ umgesetzt. So hingen die Kinder bei "Spinderella" wie Spinnen an den Ringen, hüpften wie Frösche vom Trampolin oder transportierten als "Flinke Flieger" Bierdeckel in verschiedenen Laufstilen von A nach B. Ein Pauschenpferd wurde zum Esel und wurde von jeweils zwei Teilnehmern, wie beim Original Packesel, vollgepackt, bis es zum Einsturz kam. Bei "Halli Galli" konnte die Klingel erst nach einem Parkour gedrückt werden, neben Reaktion war hier also Fitness gefragt. Das bekannte Angelspiel hatte das Team ein paar Nummern größer aufgebaut, hier angelten die Kinder auf dem Schwebebalken stehend oder sitzend mit einer echten Angel Papierfische.

Als Erinnerung an drei Stunden Spaß, Action, Konzentration, neue Bekanntschaften und Spiele erhielten die Teilnehmer noch ein Säckchen mit drei kleinen Würfeln.