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Dienstag, 21.04.2020 - 18:15
4 min

Therme-Mitarbeiter setzen Douglasien auf dem Würgeloh

Im Bad Endbacher Wald wird eine Fläche von rund 34 Hektar aufgeforstet. Laien setzen derzeit etwa 300 Bäume täglich.

Von Sascha Valentin
Auch Sabine Klein hat sich dafür entschieden, beim Baumpflanzen mitzuhelfen. Der Zustand des Waldes schockiert sie. Foto: Sascha Valentin

Auch Sabine Klein hat sich dafür entschieden, beim Baumpflanzen mitzuhelfen. Der Zustand des Waldes schockiert sie. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Auch Sabine Klein hat sich dafür entschieden, beim Baumpflanzen mitzuhelfen. Der Zustand des Waldes schockiert sie. Foto: Sascha Valentin

Auch Sabine Klein hat sich dafür entschieden, beim Baumpflanzen mitzuhelfen. Der Zustand des Waldes schockiert sie. Foto: Sascha Valentin

Patrick Böhringer schlägt die Stöcke ein, an denen der Verbissschutz für die Bäume befestigt wird. Foto: Sascha Valentin

Patrick Böhringer schlägt die Stöcke ein, an denen der Verbissschutz für die Bäume befestigt wird. Foto: Sascha Valentin

Anschließend muss noch ordentlich gegossen werden. Das ist gerade angesichts der derzeitigen Trockenheit besonders wichtig. Foto: Sascha Valentin

Anschließend muss noch ordentlich gegossen werden. Das ist gerade angesichts der derzeitigen Trockenheit besonders wichtig. Foto: Sascha Valentin

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Bad Endbach Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Bad-endbach
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