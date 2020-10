Susanne Enners gibt in ihrem neuen Podcast Tipps zum Einschlafen. Foto: Enners

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD ENDBACH - Unter dem Titel "Entspannung to go - besser einschlafen" startet Susanne Enners am Montag eine neue, sechsteilige Podcast-Reihe. "Ein- und Durchschlafstörungen sind extrem angestiegen", erzählt sie im Gespräch mit dieser Zeitung. "In den vergangenen Monaten gab es kaum ein Seminar, in dem das Thema nicht angesprochen wurde."

Wie auch bei ihrer erster Podcast-Reihe zur Entspannung folgt auf einen kurzen Theorieteil mit Informationen, was man für einen guten Schlaf tun kann, ein Praxisteil, der zum Entspannen anleitet. So lernen die Teilnehmer beispielsweise, was es mit dem Begriff der "Gedankenhygiene" auf sich hat und wie sie vor dem Einschlafen den Alltag loslassen können.

Jede der sechs Folgen, die jeweils ab Montag verfügbar sind, dauert 15 Minuten. "Ich habe sie bewusst kompakt und kurz gehalten, damit jeder sagen kann: Dafür finde ich täglich Zeit." Die Teilnahme an dem Kurs kostet 13,20 Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Nach Anmeldung und Zahlung erhalten die Teilnehmer die notwendigen Zugangsdaten, um sich per Smartphone oder Rechner einzuloggen.

Susanne Enners hat als Kolumnistin bereits in dieser Zeitung eine vierteilige Reihe zum Thema "Schlafen" veröffentlicht. "Deshalb war mir das Thema auch schon nahe", erzählt sie. Sie ist überzeugt, dass jeder mit den richtigen Entspannungstechniken viel für einen gesunden Schlaf tun kann. Denn 50 Prozent aller Einschlaf- und Durchschlafprobleme, das haben laut Enners Untersuchungen ergeben, hätten mit dem seelischen Bereich zu tun.