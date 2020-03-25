Mittwoch, 25.03.2020 - 18:00
4 min
Unmut über Einkaufswagen-Pflicht
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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WER FÜR VIELE LEUTE EINKAUFT, SOLLTE DAS NACHWEISEN KÖNNEN
Die Umsetzung des Verbots von Hamsterkäufen bleibt für Geschäfte eine Herausforderung. Denn nicht jeder, der seinen Einkaufswagen bis obenhin volllädt, hamstert. Es gibt Menschen, die für Nachbarn oder einen Sechs-Personen-Haushalt und vielleicht auch noch die Großeltern einkaufen - und dabei auch noch der Empfehlung folgen wollen, den gesamten Wocheneinkauf in einem Rutsch zu erledigen, um Kontakte zu vermeiden.
Beim Thema Hamsterkäufe komme es auf den konkreten Einzelfall an, teilt der Landkreis dazu mit. Wer für einen größeren Personenkreis einkaufe, müsse dies gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel vor Ort nachvollziehbar darlegen. Denkbar sei dazu beispielsweise eine Bescheinigung des Auftraggebers.
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