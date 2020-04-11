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Samstag, 11.04.2020 - 12:00
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Verkaufsstart für Bad Endbacher Wohnpark verzögert sich

Knapp 40 Interessenten stehen auf der Vormerkliste für den Wohnpark "Alte Gärtnerei" in Bad Endbach. Doch der Startschuss für den Verkauf verzögert sich.

Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
Mit dem Verkauf der geplanten Wohnungen und Reihenhäuser auf dem Gelände der ehemaligen "Alten Gärtnerei" soll es bald losgehen. Ein konkretes Datum steht allerdings noch aus. Hintergrund ist die Corona-Krise. Das teilt der Bauträger mit. Foto: Regina Tauer

Mit dem Verkauf der geplanten Wohnungen und Reihenhäuser auf dem Gelände der ehemaligen "Alten Gärtnerei" soll es bald losgehen. Ein konkretes Datum steht allerdings noch aus. Hintergrund ist die Corona-Krise. Das teilt der Bauträger mit. Foto: Regina Tauer

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Mit dem Verkauf der geplanten Wohnungen und Reihenhäuser auf dem Gelände der ehemaligen "Alten Gärtnerei" soll es bald losgehen. Ein konkretes Datum steht allerdings noch aus. Hintergrund ist die Corona-Krise. Das teilt der Bauträger mit. Foto: Regina Tauer

Mit dem Verkauf der geplanten Wohnungen und Reihenhäuser auf dem Gelände der ehemaligen "Alten Gärtnerei" soll es bald losgehen. Ein konkretes Datum steht allerdings noch aus. Hintergrund ist die Corona-Krise. Das teilt der Bauträger mit. Foto: Regina Tauer

Mit dem Verkauf der geplanten Wohnungen und Reihenhäuser auf dem Gelände der ehemaligen Alten Gärtnerei soll es bald losgehen. Ein genaues Datum steht noch aus. Foto: Regina Tauer

Mit dem Verkauf der geplanten Wohnungen und Reihenhäuser auf dem Gelände der ehemaligen Alten Gärtnerei soll es bald losgehen. Ein genaues Datum steht noch aus. Foto: Regina Tauer

Mit dem Verkauf der geplanten Wohnungen und Reihenhäuser auf dem Gelände der ehemaligen Alten Gärtnerei soll es bald losgehen. Ein genaues Datum steht noch aus. Foto: Regina Tauer

Mit dem Verkauf der geplanten Wohnungen und Reihenhäuser auf dem Gelände der ehemaligen Alten Gärtnerei soll es bald losgehen. Ein genaues Datum steht noch aus. Foto: Regina Tauer

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