Donnerstag, 06.08.2020 - 13:00
5 min
Verschiebt Corona das Naturparkzentrum?
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ZUR PERSON
Marion Klein ist seit 2013 Regionalmanagerin beim Naturpark Lahn-Dill-Bergland mit Sitz in Bad Endbach. Die 61-Jährige stammt aus dem Siegerland und ist gelernte Industriekauffrau. Auch vor ihrer hauptamtlichen Tätigkeit engagierte sie sich schon ehrenamtlich für den Naturpark.
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