Vierköpfiges Präsidium leitet nun den Sportverein "Rot-Weiß" Hartenrod

Für langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden (hinten, v.l.): Dirk Müller, Karl-Heinz Fuchs, Gert Deutsch, Jürgen Grünewald, Luca Gabriel, Norbert Hinterlang, Norbert Podlasin, Mirko Eckel und Jannick Bangard sowie (vorne v.l.) Paul Hinterlang, Anna Lena Simon, Jannik Jung, Kamil Skupin und Markus Herold. Foto: SV Hartenrod

BAD ENDBACH-HARTENROD - Der Sportverein "Rot-Weiß" Hartenrod hat in seiner Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Angeführt wird der Verein in Zukunft von einem vierköpfigen Präsidium, bestehend aus Mirko Eckel, Jannick Bangard, Dirk Müller und Matthias Pfeifer. Jörn Schmidt sowie stellvertretend Kamil Skupin werden weiterhin die Jugendarbeit leiten. Holger Walter hat das Amt des Schriftführers inne.

Beisitzer komplettieren

neue Führungsriege

Nach über zehn Jahren Amtszeit wurde das Amt des Kassenwarts von Mirko Eckel an Giuliano D'Ambrosio übergeben. Der Vorstand wird komplettiert durch die weiteren Beisitzer Markus Herold, Tobias Weil, Jörn Laube, Julian Simon, Christian Junker und Daniel Deutsch. Der bisherige Vorsitzende Reinhold Kaiser stellte sich nicht mehr zur Wahl. Der Verein dankte ihm für seine Verdienste. Gleiches gilt für die bisherigen Beisitzer Konrad Schmidt, Jan Debus, Frank Fehling und Carsten Jung.

In einem gut besuchten Vereinsheim schauten die Mitglieder auf die Ereignisse des vergangenen Jahres zurück und zollten der Mannschaft um das Trainerteam aus Carsten Jung und Pascal Plaum Respekt.

Mitglieder werden für langjährige Treue geehrt

Neben der weiteren Digitalisierung wurde vor allem die energetische Sanierung des Vereinsheims und der Sportstätten angesprochen. Diese wurden teilweise schon auf den Weg gebracht, damit der Verein auch in Zukunft wirtschaftlich gut aufgestellt ist.

Ehrungen: In der Versammlung wurden zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue geehrt. Seit 15 Jahren sind Dennis Fuchs, Luca Gabriel, Felix Happel, Max-Jacob Hinterlang, Paul Michel Hinterlang, Jörg Naujoks, Anna-Lena Simon, und Hans-Jürgen Stoll dabei. Seit 25 Jahren treu sind Markus Herold, Jannik Jung, Niclas Jung, Finn Naujoks, Thomas Plaum, Nikolai Rink, und Kamil Skupin "Rot-Weiß". Seit 40 Jahren gehören Torsten Walther, Sascha Pfeiffer, Berndt Haus, Volker Grünewald dem Verein an. Seit 50 Jahren hält Karl-Heinz Fuchs dem Verein die Treue und schon seit 60 Jahren sind Norbert Hinterlang, Norbert Podlasin, Karl-Heinz Koch und Gert Deutsch im SV "Rot-Weiß". Gert Deutsch spielte in der Hochphase seiner sportlichen Karriere für Darmstadt 98 in der Zweiten Bundesliga.