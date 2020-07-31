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Freitag, 31.07.2020 - 23:00
2 min

Von Eisemroth durch den Bahntunnel nach Hartenrod radeln

Das Siegbacher Parlament ist einstimmig dafür, den Weg Richtung Bad Endbach zu bauen. Eine besondere Attraktion der Strecke soll der 700 Meter lange, frühere Eisenbahntunnel sein.

Von Katrin Weber
Die Hartenroder Seite der früheren Eisenbahntunnels: Durch ihn könnte ein neuer Radwanderweg zwischen den Gemeinden Siegbach und Bad Endbach verlaufen. Archivfoto: Michael Tietz

Die Hartenroder Seite der früheren Eisenbahntunnels: Durch ihn könnte ein neuer Radwanderweg zwischen den Gemeinden Siegbach und Bad Endbach verlaufen. Archivfoto: Michael Tietz

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Fotos
Die Hartenroder Seite der früheren Eisenbahntunnels: Durch ihn könnte ein neuer Radwanderweg zwischen den Gemeinden Siegbach und Bad Endbach verlaufen. Archivfoto: Michael Tietz

Die Hartenroder Seite der früheren Eisenbahntunnels: Durch ihn könnte ein neuer Radwanderweg zwischen den Gemeinden Siegbach und Bad Endbach verlaufen. Archivfoto: Michael Tietz

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