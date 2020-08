Wandermarathon fällt Corona zumOpfer

Hunderte Wanderer machen beim Halbmarathon mit. Im vorigen Jahr ist dieser in Niederhörlen gestartet. Archivfoto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bad Endbach. Corona streicht einen weiteren Publikumsliebling aus dem Veranstaltungskalender der Region. Der Wandermarathon fällt der Pandemie zum Opfer. Das gab der Bad Endbacher Landschaftsführer Andreas Müller über Facebook bekannt. Ein kleines Trostpflaster bleibt den Wanderfreunden: Derzeit wird die Idee eines "virtuellen Wandermarathons" geprüft. Dann fiele der 27. Wandermarathon nicht ganz ins Wasser.

Rund 1000 Wanderfreunde nehmen seit Jahren am Wandermarathon beziehungsweise seinem kleinen Bruder, dem Wanderhalbmarathon, teil. Auf der Strecke ist also immer viel los, dazu kommt die große Abschlussveranstaltung am Sportpark, ehemals KSF-Zentrum, wo die Teilnehmer am Ende zusammenkommen. Mit Blick darauf sagt e Bad Endbachs Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) auf Anfrage: "Das ist im Moment nicht vorstellbar".

"Der Wandermarathon wird in der üblichen Form nicht durchführbar sein, da die Beschränkungen für Veranstaltungen bis zum 31. Oktober gelten", beschreibt Andreas Müller das Dilemma. Im Moment sei es einfach nicht möglich, Genehmigungen für die Veranstaltung einzuholen. Auch verbindliche Buchungen für die Verpflegestationen und das Sportparkgelände seien derzeit nicht möglich.

Organisatoren arbeiten

an virtueller Alternative

Für den "virtuellen Wandermarathon" könnte es ein Startfenster zum Beispiel zwischen Mitte Oktober und Anfang November geben. Andreas Müller: "Jeder läuft für sich in diesem Zeitfenster ohne Veranstaltungscharakter auf eigene Faust." Eine Beschilderung der Strecke soll es nicht geben. Für die Strecke sollen die Wanderer dann eine GPX-Datei für mobile Endgeräte oder Navigationsgeräte bekommen.

Die Reaktionen auf die Idee sind im Netz erfreut bis euphorisch. Manche sehen dies als Ansporn, weiter zu trainieren, die anderen freuen sich auf die Abwechslung von ihren Standardtouren. Und einige wollen sich schon direkt anmelden. Die Idee vom "virtuellen Wandermarathon" hat bei den Wanderfreunden die Prüfung schon bestanden.