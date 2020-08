Warten auf Toilette hat ein Ende

Ortsbeirätin Dorothea Schellhorn wirft einen prüfenden Blick in den Raum. Die Toilette am Friedhof in Günterod soll bald zur Verfügung stehen. In diser Woche wird gefliest, kündigte Andre Reiers, Fachbereichsleiter Hochbau bei der Gemeinde Bad Endbach, an. Foto: Regina Tauer