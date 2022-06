Wehr trotzt Corona in Bad Endbach

Befördert und geehrt: Kim-Tobias Aßmann (Jugendwart/v.l.) und Jan-Niklas Aßmann (Vorsitzender) mit Jens Martin Jung (Brandmeister), Gert Kampmann (25-jährige Mitgliedschaft) und René Neumann (Oberbrandmeister). Foto: Felix Happel/Feuerwehr

BAD ENDBACH - Die Freiwillige Feuerwehr Bad-Endbach-Mitte hat im vergangenen Jahr neun neue Mitglieder gewinnen können. Das hat der erste Vorsitzende Jan-Niklas Aßmann bei der Jahreshauptversammlung bilanziert.

2021 musste der Standort Mitte zu insgesamt 36 Einsätzen ausrücken, einem mehr wie im Vorjahr. Dazu zählten neun Brandeinsätze, 22 Hilfeleistungseinsätze, drei Einsätze durch Brandmeldeanlagen, ein Brandsicherheitsdienst und ein Fehlalarm.

Rückblick: 2021 wurde durch den Verein Ausrüstung für rund 1500 Euro angeschafft: ein Set zur Waldbrandbekämpfung und eine Mittelschaumpistole zur raschen Vornahme von Schaumangriffen. In diesem Zusammenhang bedankte sich Aßmann bei den Geldspendern: "Wir sind froh, dass Ihr alle uns auch in der schwierigen Zeit nicht vergessen habt, sondern uns derart unterstützt!"

Wehrführer René Neumann berichtete über den Ausbildungs- und Einsatzbetrieb. Der Einsatzabteilung gehören aktuell 39 Aktive an. Trotz Corona seien 21 Lehrgänge und Seminare besucht worden, so Neumann.

In der Jugendfeuerwehr blieb die Zahl der aktiven Mitglieder bei zwölf. Jugendwart Kim-Tobias Aßmann berichtete, dass erst ab Juli wieder geübt werden konnte - in der Summe dann "nur" zehn Übungen.

Ausblick: Im Sommer ist bei der Jugendwehr ein Grillfest mit Eltern geplant, und an der Leistungsspange ist dieses Jahr eine Teilnahme mit fünf Teilnehmern geplant. Besondere Vorfreude hat der Verein auf die Bratpartie auf der First - nach zwei Jahren Corona-Pause "endlich wieder im gewohnt traditionellen Rahmen".

Wehrführer Neumann dankte den Politikern der Gemeinde, die in der Vergangenheit hier "die richtigen Entscheidungen" getroffen haben und in gute Ausstattung und Gerät investiert haben. Er hoffe, dass dies auch zukünftig so bleibt. "Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe und wer dort nicht regelmäßig investiert, macht irgendwann große Augen."

Alfred Burk und Erhard Kirchner 70 Jahre dabei

Ehrungen: Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Gert Kampmann, Stefanie Lauber und Hubert Pelzl geehrt, für 40-jährige Stefan Jochem. Für 70-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Alfred Burk und Erhard Kirchner geehrt. Viel Dank gab es auch fürs Engagement in Sachen Weiterbildung und Vereinsarbeit.

Beförderungen:

Elias Lindauer, Fabian Müller, Imke Schwarz und Jeremy Tautz wurden zu Feuerwehrmännern bzw -frauen befördert. Jens Martin Jung wurde zum Brandmeister ernannt und René Neumann zum Oberbrandmeister.