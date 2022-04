Die Polizei erbittet Hinweise zur Beschädigung eines Opel Astra in Bad Endbach-Hartenrod. Symbolfoto: animaflora/Fotolia.de

BAD ENDBACH-HARTENROD - In der Poststraße in Hartenrod haben Unbekannte den linken Außenspiegel eines geparkten blauen Opel abgetreten. Weiterhin urinierten sie auf die Motorhaube des Astra. Der entstandene Schaden von etwa 150 Euro entstand am Montag, 11. April, zwischen 16 und 23 Uhr. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 64 61-9 29 50.