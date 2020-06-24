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Bad Endbach

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Mittwoch, 24.06.2020 - 19:00
3 min

"Wir umarmen euch mit Musik"

Jugendliche sorgen für musikalische Abwechslung. Seniorenheime in Gönnern, Breidenbach, Biedenkopf und Wallau stehen noch auf der Konzertliste

Von Sascha Valentin
Die Jugendlichen wollen den Bewohnern von verschiedenen Alten- und Pflegeheimen im Landkreis ein Konzert schenken, um ihnen dadurch zu zeigen, dass sie auch in Krisenzeiten nicht vergessen werden. Foto: Sascha Valentin

Die Jugendlichen wollen den Bewohnern von verschiedenen Alten- und Pflegeheimen im Landkreis ein Konzert schenken, um ihnen dadurch zu zeigen, dass sie auch in Krisenzeiten nicht vergessen werden. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Die Jugendlichen wollen den Bewohnern von verschiedenen Alten- und Pflegeheimen im Landkreis ein Konzert schenken, um ihnen dadurch zu zeigen, dass sie auch in Krisenzeiten nicht vergessen werden. Foto: Sascha Valentin

Die Jugendlichen wollen den Bewohnern von verschiedenen Alten- und Pflegeheimen im Landkreis ein Konzert schenken, um ihnen dadurch zu zeigen, dass sie auch in Krisenzeiten nicht vergessen werden. Foto: Sascha Valentin

Franziska Knetsch und Michael Bandac von der Band "Bloody Merry" "umarmen" die Bewohner des Altenheims "Haus Hinterland" mit ihrer Musik. Foto: Sascha Valentin

Franziska Knetsch und Michael Bandac von der Band "Bloody Merry" "umarmen" die Bewohner des Altenheims "Haus Hinterland" mit ihrer Musik. Foto: Sascha Valentin

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