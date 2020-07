Wir zeigen unsere Lieblingsorte

Der Flowtrail in Bad Endbach ist der Lieblingsort von unserem Redakteur Mark Adel. Foto: Mark Adel

MARBURG - Fast jeder Mensch hat einen Platz, vom dem er sagt: "Da bin ich besonders gerne. Da ist es schön, da kann ich entspannen, da komme ich zur Ruhe."

Heute wollen unsere Redakteure vom Hinterländer Anzeiger Ihnen ihre Lieblingsplätze zeigen. Haben Sie auch einen Lieblingsplatz im Hinterland? Dann schicken Sie uns ein Foto Ihres Lieblingsortes per Mail an lokalredaktion-hinterland@vrm.de und erzählen Sie uns, was den Ort so liebenswert macht.

Und das sind die Lieblingsplätze unserer Redakteure: