"Yakari: Schneeball in Gefahr"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD ENDBACH/DAUTPHETAL - Das Karfunkel-Figurentheater gastiert mit dem Yakari-Abenteuer "Schneeball in Gefahr" in Bad Endbach und Dautphetal. Das Stück hat eine Spieldauer von 50 Minuten und ist geeignet für Kinder ab drei Jahren.

Seit über vier Jahrzehnten fasziniert der aus Film, Literatur und Hörspiel bekannte kleine Indianerjunge Yakari die Kinder. Den fröhlichen Indianerjungen zeichnet eine grenzenlose Neugier für die Welt und Respekt für die Natur und alle Tiere aus. Als einziger im Stamm der Sioux besitzt er die Fähigkeit, mit Tieren sprechen zu können. Mit ihnen, seiner Freundin Regenbogen und seinem Pony Kleiner Donner erlebt er zahlreiche Abenteuer. In "Schneeball in Gefahr" treffen sie auf den Jäger und Krieger Gespannter Bogen, der den weißen Bären Schneeball erlegen will. Bühnenbilder und handgefertigte Figuren sind nach den Originalzeichnungen der Zeichentrickserie entstanden.

Am Donnerstag, 3. November, um 16 Uhr tritt das Karfunkel-Figurentheater im Kurhaus Bad Endbach (Herborner Straße 1) auf; am Freitag, 11. November, um 16 Uhr ist es zu Gast im Bürgerhaus Dautphe (Am Bürgerhaus 1). Diese Zeitung verlost jeweils drei Mal zwei Karten für die Vorstellungen. Wer die Karten gewinnen möchte, ruft dafür am Donnerstag, 27. Oktober, in der Zeit von 11 bis 11.15 Uhr unter Telefon 06462-939716 an. Wer kein Glück bei unserer Verlosung hat, bekommt Karten zu 9 Euro jeweils an der Tageskasse, die 30 Minuten vor Beginn öffnet (Informationen unter Telefon 0177-3322227).

Hinweis: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung Ihrer Daten, die Sie uns dazu zur Verfügung stellen, für die Aktion durch uns bereit und erlauben uns deren Weitergabe an den Stifter des Preises im Gewinnfall. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.